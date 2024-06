Visma verwerkt zoveelste dreun: zo verloopt race tegen de (Tour)klok voor Jonas Vingegaard en Wout van Aert

Team Visma | Lease a Bike is het ongelukkigste wielerteam van 2024. Een jaar geleden wonnen ze alle grote rondes, dit jaar liggen hun renners vooral op het asfalt. In Critérium du Dauphiné vielen Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle en daardoor kunnen zij niet naar de Tour de France. Voor regerend winnaar Jonas Vingegaard en alleskunner Wout van Aert wordt het een race tegen de klok.

Het ging mis voor Kruijswijk en Van Baarle in de vijfde etappe van de Dauphiné. In een rechte afdaling, die niet eens zo heel steil naar beneden liep, gingen ze onderuit vanwege de gladheid. Tientallen renners lagen op de grond, Visma werd het hardst geraakt. "Er werden er vier of vijf afgevoerd naar het ziekenhuis, waaronder twee van ons. Dat is brute pech", constateerde teamgenoot Tiesj Benoot een dag later bij Sporza.

Tourdeelname Jonas Vingegaard en Wout van Aert in gevaar

Twee zekere deelnemers van de Tour de France vielen dus weg voor Team Visma, dat ook al een rot voorjaar had. Wout van Aert viel in Dwars door Vlaanderen. Zijn ambities voor de grote klassiekers konden in de prullenbak, net als zijn deelname aan de Giro d'Italia. En alsof dat nog niet alles was ging ook Jonas Vingegaard hard onderuit bij de Ronde van het Baskenland. Opnieuw was de schade groot en meteen werd er gevreesd over zijn deelname aan de Tour de France.

Die grote ronde begint al over drie weken en Vingegaard en Van Aert zijn in Tignes om zich voor te bereiden. Eigenaar Richard Plugge kijkt liever vooruit, dan achteruit. "Wat mij betreft zetten we nu een dikke streep onder alles wat we dit jaar hebben meegemaakt", zei hij in gesprek met de NOS. Toch doen alle valpartijen wel wat met de ploeg. "Dat doet praktisch maar ook emotioneel heel veel met mensen. Het hele team heeft zoiets van 'wat gebeurt er allemaal en hoe kunnen we dit voorkomen?'"

'Niet anoniem rondrijden'

"Met onze staat van dienst willen we hoge ogen gooien in de Tour, niet anoniem rondrijden", verzekerde Plugge. Team Visma kan dan ook nog geen knopen doorhakken. "Als het niet lukt, moeten we andere keuzes gaan maken. Daar is verder nog niets over te zeggen."

Benoot wil niet spreken van een crisis. "Maar de afgelopen jaren kenden we een betere voorbereiding op de Tour", stelde hij. "Langs de andere kant zijn de signalen die ik opvang van Wout van Aert en Jonas Vingegaard positief. We gaan ze ook nodig hebben. In onze brede kern zitten wel acht competitieve renners die aan de start kunnen staan in Firenze. Ik hoop dat Wout erbij is."

'Wout en Jonas niet op niveau van vorig jaar'

De Duitse ploegleider Grischa Niermann werd ook bevraagd over de situatie van hun kopmannen. "Wout bereidt zich voor en het gaat goed. Al zijn hij en Jonas niet op het niveau van vorig jaar. We zullen zien hoe het evolueert de komende weken."

De Tour de France begint op zaterdag 29 juni in Florence en eindigt op zondag 21 juli in Nice, omdat in Parijs een week later de Olympische Spelen beginnen.