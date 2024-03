'Hattrick Harrie' Lavreysen waarschuwt 'grommende' concurrentie: 'Ik reageer er nooit op'

Harrie Lavreysen heeft niet voor niets de bijnaam 'Hattrick Harrie'. De baanwielrenner domineert op de sprint en het grote doel is om komende zomer bij de Olympische Spelen drie gouden medailles binnen te slepen. De eerste stop op weg naar Frankrijk is de Nations Cup in Hong Kong. Lavreysen blikt in een digitale persconferentie met onder meer Sportnieuws.nl op zijn verjaardag vooruit op de route naar Parijs.

Lavreysen viert zijn 27ste verjaardag donderdag aan de andere kant van de wereld. Hij is namelijk in Hong Kong voor de Nations Cup, een van de twee wedstrijden die hij nog rijdt voor de Olympische Spelen. De sprintkoning is niet overladen met cadeau's: "Ik heb een taartje bij de koffie gekregen, maar verder heb ik nog niet zoveel gekregen. Die heb ik trouwens niet helemaal opgegeten. Normaal zou ik dat wel doen, maar dit was een hele heftige cheesecake."

De vijfvoudig regerend wereldkampioen sprint kan zich dit weekend in Hong Kong voor de laatste keer meten met bijvoorbeeld de Australische baanwielrenners. Op de teamsprint lijkt dat voor Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg de grootste concurrent. De Nederlanders rijden volgende maand in Canada nog een laatste voorbereidingswedstrijd tot ze in Parijs aan de start staan.

'Hattrick Harrie'

Lavreysen was op de vorige Spelen goed voor goud op de sprint en de teamsprint en pakte ook nog brons op de keirin. In Parijs moet die bronzen ook veranderen in een gouden en daarmee zou hij zijn bijnaam 'Hattrick Harrie' eer aan doen. Het lukte het sprintfenomeen op de WK's van 2020 en 2021 en de EK's van 2023 en 2024 al om die hattrick binnen te slepen. Is het jaar van Lavreysen alleen maar geslaagd als hij met drie gouden medailles terugkeert uit Parijs?

"Dat is wel het doel", vertelt Lavreysen. "Ik wil daar vooral aan de start staan met het idee dat ik er alles voor heb gedaan. Dan kun je vrede hebben met het resultaat. Ik ben natuurlijk blij met elke medaille, maar als wereldkampioen wil je wel winnen."

Aanloop naar Parijs

De planning voor de periode tot en met Parijs is al helemaal gemaakt. Hij schetst een ideale dag: "Ik zal per dag één training of krachttraining doen. Meestal in de ochtend. Naarmate de Spelen dichterbij komen zal dat steeds later op de dag worden, want de wedstrijden zijn natuurlijk in de avond."

Verder zullen de dagen niet heel bijzonder zijn: "Voor de rest is het heel saai, hoor. Het is ontbijten, dat laten zakken, dan thuis lunchen en dat ook weer goed laten zakken. Ik zal misschien nog af en toe een bezoekje aan de masseur brengen. Het wordt dus veel op de bank liggen."

Grommende tegenstanders

Sprinters zijn vaak niet vies van mentale spelletjes. Lavreysen is daar zelf niet mee bezig, maar merkt wel dat zijn concurrenten daar meer mee hebben. De sprinters verzamelen zich namelijk vlak bij elkaar voor de race: "Sommigen gaan expres naast me zitten of juist niet. Anderen kijken heel boos of gaan zelfs grommen. Ik weet niet of dat richting mij is of gewoon hun eigen voorbereiding."

Mochten de andere sprinters denken dat ze hem daarmee afleiden dan hebben ze het mis. Lavreysen waarschuwt zijn tegenstanders vast als ze dit in Parijs als tactiek willen gebruiken: "Ik reageer er nooit op, ik krijg er alleen maar energie van."