Kou volledig uit de lucht tussen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland: 'Was vooral een persrelletje'

Voor de baanwielrenners staat 2024 in het teken van de Olympische Spelen. De Nederlandse ploeg rijdt dit weekend in Hong Kong de Nations Cup en dat is het grote meetmoment in aanloop naar Parijs. Tussen sprinttoppers Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland leek vorig jaar wat spanning te zijn ontstaan, maar het lijkt erop dat het op weg naar de Spelen geen enkele rol meer speelt. Dat vertelt Lavreysen aan onder meer Sportnieuws.nl in een digitale persconferentie.

Lavreysen en Hoogland domineren al jaren op de sprint en samen waren ze met onder andere Roy van den Berg ook succesvol op de teamsprint. De Nederlandse ploeg won op vijf van de zes laatste WK's goud op dat onderdeel. Lavreysen was daar elk jaar bij en Hoogland miste slechts één wereldtitel. Ook in Glasgow vorig jaar pakte Nederland het goud, maar helemaal vlekkeloos verliep het toernooi niet. Hoogland vertelde tijdens het WK dat de relatie tussen de twee aardig bekoeld was.

Met de Spelen op komst moest er dus wel wat gelijmd worden en dat leek op het EK van begin dit jaar gelukt. Lavreysen vertelt in aanloop naar de Nations Cup van dit weekend dat het wat hem betreft allemaal erg opgeklopt werd door de media: "Ik zou willen zeggen dat het rondom het WK vooral een persrelletje was." Hij verwacht richting de Spelen dan ook geen problemen: "Ik denk dat het nu geen enkele rol meer speelt. Ik heb veel vertrouwen en we hebben een mooi trainingskamp in februari gehad. Ik ben heel benieuwd waar we staan."

Op het EK in januari vertelde Lavreysen al dat de hij en Hoogland 'het weer gezellig hadden' samen. De twee hebben Nederland de afgelopen jaren het ene na het andere sprintsucces bezorgd. Lavreysen is al vijf jaar op rij wereldkampioen op de individuele sprint en driemaal moest hij met Hoogland afrekenen in de finale. Ook op de Spelen van 2021 in Tokio stonden de twee tegenover elkaar in de finale en ook toen pakte Lavreysen het goud.

Terugkeer succescoach Hugo Haak

De terugkeer van voormalig bondscoach Hugo Haak speelde ook een rol bij de eerdere frictie. Hij stond aan de basis van de successen van de baanwielrenners en werd in 2019 en 2021 uitgeroepen tot Nederlands Coach van het Jaar. Na de Spelen van 2021 vertrok Haak, maar voor het WK van vorig jaar keerde hij op voorspraak van Lavreysen weer terug.

Haak is op papier niet de eindverantwoordelijke, maar speelt wel een grote rol voor Lavreysen: "Mehdi (Kordi, red.) is de bondscoach en Hugo de assistent, maar Hugo doet mijn wedstrijdbegeleiding. De samenwerking loopt goed, dus daar ben ik blij mee. De taakverdeling is niet super duidelijk, maar wel dynamisch. Hugo kan mooi dingen aanvullen."

Weg naar Parijs

De baanwielrenners rijden komend weekend in Hong Kong en volgende maand in het Canadese Milton nog wedstrijden voor de Nations Cup. Dat zijn de laatste wedstrijden voordat de ploeg in Parijs gaat proberen om de medailles binnen te slepen. De baanwielrenners zijn op de Olympische Spelen van maandag 5 augustus tot en met zondag 11 augustus aan de beurt.