Primoz Roglic wint Critérium du Dauphiné; eerste eindzege sinds transfer

Primoz Roglic heeft zondag het eindklassement van Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De 34-jarige Sloveen hield na een spannende slotrit acht seconden over op concurrent Matteo Jorgenson van Visma-Lease a Bike.

Carlos Rodriguez won de achtste en laatste etappe van deze editie van de Dauphiné. Roglic leek zich lange tijd geen zorgen te hoeven maken in de slotetappe, met onder meer drie beklimmingen van de eerste categorie. De kopman van Bora-hansgrohe had een voorsprong van 1.02 minuten op Jorgenson. Op de Col des Glières ging het alsnog bijna mis, nadat de Amerikaan, Rodríguez en Gee op 5 kilometer van de streep in de aanval gingen. Jorgenson trok stevig door, maar liep uiteindelijk net de eindzege en de ritoverwinning mis.

Het is voor Roglic zijn eerste eindzege bij Bora-hansgrohe. Bij dat team werd hij tot nu toe tiende bij Parijs-Nice en viel hij uit in de Ronde van Baskenland. Roglic won overigens al wel eens het Critérium du Dauphiné; in 2022 namens Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard was vorig jaar de snelste.

Laurens ten Dam en Thomas Dekker zaten nacht in Amerikaanse cel: 'Kwamen met zwaailichten aan' Laurens ten Dam en Thomas Dekker fietsten onlangs de grootste gravelwedstrijd ter wereld, Unbound. Voordat de oud-wielrenners aan die race meededen, werden ze in de boeien geslagen. Om iets heel kleins eigenlijk, maar Ten Dam en Dekker brachten tien uur in de cel door.

"Dit had ik niet echt verwacht", gaf Roglic in het flashinterview toe. "Maar we wisten de tijdsverschillen en ik kon ze steeds zien rijden. Ik heb de laatste drie dagen wel geleden. Het is mooi om de Dauphiné weer te winnen, maar de Tour de France is nog wel wat anders. Maar je wint niet elke dag, dus ik ga hier eerst van genieten."

Grote valpartij

Deze editie van Dauphiné kende een grote valpartij. Onder anderen Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk werden na een harde valpartij afgevoerd naar het ziekenhuis. De schade was zo heftig, dat beide wielrenners niet eens mee kunnen doen aan de Tour de France.

Drama Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk in Dauphiné, heftige beelden massale valpartij duiken op In de vijfde etappe van de Franse etappekoers Criterium du Dauphiné ging het donderdag vreselijk mis. Op 22 kilometer van de finish ging een groot deel van het peloton onderuit. Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk lijken de grootste slachtoffers. Een absolute nachtmerrie zo vlak voor aanvang van de Tour de France. Nadat de etappe werd geneutraliseerd besloot de organisatie om geen winnaar uit te roepen.

De Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 29 juni en duurt tot en met zondag 21 juli. Dit jaar start de Tour de France in het Italiaanse Florence. Het is tevens de eerste keer dat de Tour niet in Parijs eindigt, vanwege de Olympische Spelen die daar gepland staan.