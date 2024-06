Drama Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk in Dauphiné, heftige beelden massale valpartij duiken op

In de vijfde etappe van de Franse etappekoers Criterium du Dauphiné ging het donderdag vreselijk mis. Op 22 kilometer van de finish ging een groot deel van het peloton onderuit. Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk lijken de grootste slachtoffers. Een absolute nachtmerrie zo vlak voor aanvang van de Tour de France. Nadat de etappe werd geneutraliseerd besloot de organisatie om geen winnaar uit te roepen.

De De rit naar Saint-Priest kende al veel valpartijen wegens de gladde wegen en werd met nog twintig kilometer te gaan stilgelegd. Op een licht dalend stuk dat rechtdoor liep, ging het op meerdere plaatsen in het peloton mis. Overal gingen renners vanwege de gladheid onderuit. De organisatie besloot al snel om de wedstrijd stil te leggen, zodat de schade in het peloton kon worden opgemeten.

Na overleg tussen de renners, ploegleiders en de organisatie werd er een half uur later gecommuniceerd dat de etappe definitie werd geannuleerd. Er zouden niet voldoende ambulances beschikbaar zijn om eventuele gewonde renners te behandelen. De laatste twintig kilometer richting aankomstplaats Saint-Priest worden rustig afgewerkt, maar er komt geen winnaar van deze etappe.

Grote namen onderuit

Onder andere grote namen als geletruidrager Remco Evenepoel en Primoz Roglic gingen onderuit dankzij het natte wegdek. Evenepoel bleef een tijd lang op de grond zitten en hield zijn schouder vast. Toch kon de Belg wel zijn weg vervolgen. Evenepoel en Roglic leken met de schrik vrij te komen. UAE Team Emirates zag hun kopman Juan Ayuso ook onderuit gaan. De Spanjaard moet als luxeknecht Tadej Pogacar gaan bijstaan in de Tour de France.

Remco Evenepoel superieur: Belg pakt tijdrit én leiderstrui algemeen klassement Dauphiné Met winst op de tijdrit in de Dauphiné heeft Remco Evenepoel zijn klasse weer eens getoond. Door de winst geeft hij concurrent Primoz Roglic ook in het algemeen klassement het nakijken.

Rampseizoen van Visma duurt voort

De zorgen bij Visma | Lease a Bike zijn groter. Bij de Nederlandse ploeg lagen Van Baarle, Kruijswijk en Bart Lemmen op het asfalt. Vooral bij die eerste twee renners was medische assistentie nodig. Kruijswijk werd zelfs op zijn zij een ambulance ingereden en afgevoerd. Van Baarle zat lange tijd met een ingepakte arm in het gras langs de kant en kampt met een probleem aan zijn sleutelbeen. Daarmee komt mogelijk de deelname aan de Tour in gevaar voor beide mannen. Visma meldt tot op heden alleen dat beide renners uit koers zijn gestapt.

🚴🇫🇷 | Een enorme valpartij in het midden van het peloton. De koers wordt direct stilgelegd. We zien onder meer Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Dylan van Baarle en Juan Ayuso bij de slachtoffers... #Dauphiné #Valpartij



📺 Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/2jxLXz1XY4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 6, 2024

Alweer slecht nieuws voor Visma, dat het gehele voorjaar al de nodige tegenslagen krijgt te verwerken. Jonas Vingegaard kwam hard ten val, waardoor zijn deelname aan de Tour de France nog onzeker is. Maar ook Wout van Aert ging onderuit met veel fysieke gevolgen. De Belg zag zijn voorjaar in het water vallen en moest zijn doelen aanpassen. Toch zit Van Aert wel weer op de fiets en kan hij misschien wel aan de start staan van de Tour.

Nieuwe beelden opgedoken

Fans die langs de kant stonden, maakten beelden van de valpartij en van dichtbij ziet het er nog veel dramatischer uit. De ene na de andere renner komt op hoge snelheid door het beeld glijden en duikelen. Bekijk die beelden hieronder.

Le pauvre chien qui a eu la peur de sa vie 😵🐶 #Dauphiné pic.twitter.com/ehQDhVNljf — 𝕌𝕣𝕓𝕒𝕚𝕟 𝔾𝕣𝕒𝕟𝕕𝕚𝕖𝕣 (@keyshawn__bava) June 6, 2024

Ronde van het Baskenland

Eerder dit seizoen ging het al compleet mis in Spanje. Tijdens de Ronde van het Baskenland gingen veel renners hard onderuit en waren de gevolgen groot. Evenepoel en Roglic waren toen ook twee van de vele slachtoffers. Vooral Jonas Vingegaard had veel medische ondersteuning nodig. In het ziekenhuis bleek dat de tweevoudig winnaar van de Tour zijn sleutelbeen en meerdere ribben had gebroken.