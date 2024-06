Coach Femke Bol haalt uit naar rivale Sydney McLaughlin: 'De besten moeten tegen elkaar lopen'

Laurent Meuwly, de coach van Femke Bol, verwacht een felle strijd op de 400 meter horden op de Olympische Spelen in Parijs. De Amerikaanse concurrente van Bol, Sydney McLaughlin-Levrone, zal haar titel gaan verdedigen. "Dat is goed voor de sport", zegt Meuwly. Maar hij heeft ook een kritiekpunt.

McLauglin in regerend olympisch kampioene op de 400 meter horden en is ook in bezit van het wereldrecord. Vorig jaar kwam ze nauwelijks in actie en meldde ze zich af voor de WK in Boedapest vanwege knieproblemen. Nu focust ze zich op de Spelen in Parijs. In voorbereiding daarop zette ze afgelopen vrijdag in Atlanta de snelste seizoenstijd neer: 52,70.

Daarmee was ze sneller dan de Nederlandse Bol in Stockholm. Hoewel zij beter liep dan al haar seizoensopeningen uit het verleden, was haar tijd van 53,04 niet goed genoeg om haar rivale af te troeven. Er moet verbetering komen, vindt Bol zelf ook. Haar coach heeft er vertrouwen in, en zag ook goede dingen in de race van Bol.

"Femke had acht maanden geen hordenwedstrijd gelopen, waardoor ze duidelijk nerveus was", zegt Meuwly in De Telegraaf. "Daarom was ze bij de eerste horden niet explosief genoeg. Maar verder heeft ze helemaal volgens plan gelopen en haar laatste stuk was erg goed."

EK in Rome

In voorbereiding op de Spelen is zijn ook de EK in Rome van belang. Die vinden plaats van 7 tot 12 juni. Meuwly verwacht dat Bol daar haar Europese titel prolongeert in een tijd van ongeveer 52 seconden. Net iets boven haar persoonlijk record van 51,45.

'Beter voor de sport'

Meuwly maakt zich niet zo'n zorgen om de snelheid van McLaughlin. "Ik kan er niet veel conclusies uit trekken", zegt hij. "Fysiek is ze erg goed, maar haar pasfrequentie laat zien dat ze hierop nog niet veel heeft geoefend. Nee, ik vind het niet zo gek dat ze sneller is dan Femke. Haar persoonlijk record staat ook bijna een seconde scherper."

Sydney McLaughlin en Femke Bol op de Spelen in Tokio. Getty Images.

De coach vindt het goed dat er concurrentie is voor Bol op de Spelen. "Dat is goed voor de sport. De besten van de wereld moeten tegen elkaar lopen." Alleen zou dat volgens Meuwly wel wat vaker mogen gebeuren. "Het zou nog beter zijn als McLaughlin zich vaker bij andere atletiekwedstrijden laat zien", zegt hij kritisch.