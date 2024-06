Femke Bol weer de allerbeste bij olympische seizoensopening in Stockholm: 20e Diamond League-zege op rij

Femke Bol heeft haar eerste 400 meter horden van het seizoen gelijk winnend afgesloten. Bij de Diamond League in Stockholm legde ze haar concurrenten het zwijgen op in 53.07. Dat was haar snelste seizoensopener ooit en

Bol raakte niet in paniek toen ze in het begin achterop de Jamaicaanse concurrentie raakte. Ze versnelde en op haar tweede gedeelte liep ze iedereen voorbij. Rushell Clayton kwam als tweede over de finish in 53.78. De andere Jamaicanen Andrenette Knight (54.62) en Janieve Russell (54.99) volgden. De Nederlandse Cathelijn Peeters kwam met 56.03 als zevende over de eindstreep.

Femke Bol keek uit naar olympische seizoensopening

Het nieuwe seizoen staat voor Bol natuurlijk in het teken van de Olympische Spelen in Parijs. Voor het eerst ging ze weer naar buiten in wedstrijdverband en op de 400 meter horden. Haar favoriete discipline.

"De eerste race is altijd even voelen hoe het gaat", zei Bol eerder al. "Je loopt nooit een 400 meter horden tijdens de training. Ik hoop op een 'soepele' race en dan kunnen we van daaruit verder bouwen."



Twintigste Diamond League-zege op rij voor Bol

De 24-jarige Bol is sinds augustus 2020 al ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League. De Amersfoortse won afgelopen jaar in het Amerikaanse Eugene voor de negentiende keer op rij op dit onderdeel. Met Stockholm erbij komt ze dus uit op twintig op een rij.