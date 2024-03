Mercedes flirt met Max Verstappen: Toto Wolff doet handstand voor wereldkampioen

De soap rond de toekomst Max Verstappen in de Formule 1 blijft de gemoederen bezighouden. De wereldkampioen lijkt goed te zitten bij Red Bull, maar toch is het de laatste weken onrustig. En Toto Wolff zou Toto Wolff niet zijn als hij niet een beetje olie op het vuur gooide.

De onrust rond Red Bulls topadviseur Helmut Marko is Verstappen niet in zijn koude kleren gaan zitten. De Limburger heeft contractueel laten opnemen dat hij kan vertrekken als de 80-jarige Oostenrijker dat ook doet. De afgelopen weken gingen er nogal wat geruchten rond over de ruzie tussen teambaas Christian Horner en Marko. Zou die het einde van Verstappen bij Red Bull betekenen?

Mercedes

Mocht Verstappen weg willen bij Red Bull, dan zal Mercedes hem met open armen ontvangen. "Ik zou hem heel graag willen hebben", aldus Teambaas Toto Wolff. "Maar het is een beslissing die Max zelf moet nemen. Er is geen teambaas op de grid die geen handstand zou doen om hem in de auto te krijgen."

Lewis Hamilton

Wolff zei eerder al dat Verstappen ongetwijfeld in de snelste auto wil rijden en dat dat momenteel Red Bull is. "Eerst moeten wij zorgen dat we meer uit onze auto halen", aldus de Duitser. "Dat zijn we verplicht aan George (Russell, red.) en Lewis (Hamilton, red.), voordat we gaan dromen over de toekomst."

Hamilton vertrekt na dit seizoen naar Ferrari en Verstappen zou het stoeltje van zijn rivaal dus wel eens over kunnen gaan nemen.