Helmut Marko sprak met sportieve baas Red Bull: 'Het was goed om de lucht te klaren'

Het rommelt achter de schermen bij Red Bull. Ook rond de persoon van Helmut Marko. Zo gaan er geruchten dat de adviseur geschorst zou worden door het team. Zaterdag verscheen Oliver Mintzlaff, de sportbaas van Red Bull, in Saoedi-Arabië voor een gesprek met Marko. Het tweetal wilde niet al te veel kwijt over de inhoud van het praatje.

" Alles wat ik daar over kan zeggen is dat we een goed gesprek hebben gehad", was de korte reactie van Mintzlaff tegenover De Telegraaf. Hij buurtte samen met Marko vlak bij het circuit in Saoedi-Arabië. Mintzlaff is sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz de sportieve baas binnen Red Bull.

Marko in gesprek met Mintzlaff

Marko verscheen na het gesprek voor de camera bij Viaplay, daar deed hij kort zijn zegje. "Het was een goede meeting", zei hij. "Ik ben erbij in Melbourne", ging hij verder. Er waren na de geruchten twijfels of dat het geval was.

"Al deze geruchten, ze waren niet officieel. Maar het was goed om de lucht te klaren. Zoals Jos (Verstappen, red.) al zei: we hebben meer rust nodig in het team. We proberen een kampioenschap te winnen en dat is best een zware klus", vertelde Marko, die niet schrikt van alle verhalen. "Ik weet niet hoe lang ik al mee ga, maar als je niet tegen zulke dingen kan, dan overleef je het niet in deze wereld."

Helmut Marko: 'Er moet meer vrede in het team komen' Dr. Helmut Marko is momenteel de meest besproken man in de paddock van de Formule 1. De adviseur van Red Bull zou mogelijk geschorst worden, volgens geruchten uit Saoedi-Arabië. Daar reageerde Marko zelf op bij Viaplay.

Toto Wolff geamuseerd door Red Bull-drama: 'Helmut Marko welkom bij Mercedes, toch nieuwe mascotte nodig' Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nog wel een plekje voor Helmut Marko. De Red Bull-adviseur begeeft zich op glad ijs nu zijn team uit elkaar dreigt te vallen. Max Verstappen heeft al toegezegd dat hij Marko trouw blijft. Is er voor Verstappen ook een plekje bij Mercedes?

Mogelijke schorsing Marko

In Jeddah kwam het gerucht naar buiten dat Marko vanaf aanstaande maandag geschorst zou worden door Red Bull. Dat meldde Motorsport Magazin. Die komt er naar alle waarschijnlijkheid dus niet.

Wel ging Marko nog even in over de werksituatie met Christian Horner, over wie ook het nodige is gezegd en geschreven de laatste tijd. " Of ik nog kan samenwerken met Christian Horner? Dat doen we al negentien jaar, dus waarom niet? Maar er moeten nog wat zaken worden opgelost", zei hij tegenover De Telegraaf.

Helmut Marko-clausule

Volgens verschillende media heeft Verstappen een speciale clausule in zijn contract staan, waarbij hij Red Bull kan verlaten zodra Marko bij het team weg gaat. De Nederlander nam het op vrijdag ook op voor Marko. " De optie dat Helmut weggaat zie ik niet zitten. Ik heb altijd duidelijk aangegeven dat hij er bij moet blijven en dat hij altijd een belangrijke rol zal spelen in mijn toekomstkeuzes, ook die over de toekomst in het team. Ik kan niet doorgaan zonder hem", sprak Verstappen.

Dreigende taal Max Verstappen aan adres Red Bull: 'Helmut Marko moet blijven, ik kan niet door zonder hem' Het is een zooitje binnen Red Bull. Op de baan is daar amper wat van te merken met een excellerende Max Verstappen. Maar achter de schermen piept en kraakt het. Zo zou adviseur Helmut Marko geschorst worden door Red Bull. Verstappen is duidelijk over de hele zaak: hij wil dat de adviseur aan het team verbonden blijft.

Marko was geraakt door de woorden van zijn pupil. "I k was heel dankbaar voor de woorden van Max en hoe loyaal hij is, daar was ik van onder de indruk. Hij heeft inderdaad nog een contract tot en met 2028, maar Toto Wolff (teambaas Mercedes, red.) zegt dat contracten niet zoveel betekenen in de Formule 1."