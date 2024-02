Van 30 naar 32 teams: NBA-baas Adam Silver mikt op uitbreiding

De NBA bestaat alweer een aantal jaar uit dertig teams, maar als het aan commissaris Adam Silver ligt komen er nog twee bij. Dat zei de grote baas van de competitie tijdens het afgelopen All Star Weekend. De uitbreiding gaat waarschijnlijk na 2025 in, als de huidige tv-deal afloopt.

De NBA begon ooit in 1946 als The Basketball Association of America (BBA). Van de originals zijn alleen Boston Celtics en New York Knicks nog over. In 1946 werd de naam gewijzigd naar NBA, toen de BBA samen ging met de National Bastketball League (NBL). De NBA groeide toen naar zeventien teams.

In de jaren die volgden, kwamen er steeds meer teams bij. In 2004 maakte Charlotte Bobcats hun entree in de NBA, zij waren het dertigste team. De naam van dat team veranderde in 2014 naar Charlotte Hornets. Sinds dat jaar is er eigenlijk niks veranderd binnen de NBA, maar over paar jaar komt daar verandering in volgens Silver.

"To help run the team... that's a dream come true. That's probably one of the only things that I would really lock in like I was playing again."



Kevin Durant on possibly getting involved with the Seattle SuperSonics post retirement.



(via @boardroom)pic.twitter.com/oOY4nuNzRJ — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 20, 2024

Welke steden?

"Het is zeer waarschijnlijk dat we zullen uitbreiden", waren zijn letterlijke woorden. De grote vraag is alleen: welke steden krijgen een NBA-team? Seattle lijkt de voornaamste kandidaat, tot 2008 speelden daar de SuperSonics. Maar dat team, waar onder anderen Kevin Durant speelde, vertrok naar Oklahoma City en werd Oklahoma City Thunder. Het voordeel dat Seattle heeft ten opzichte van veel andere steden is het een stadion heeft, dat recentelijk werd gerenoveerd en al werd gebruikt voor oefenduels in de NBA.

Verder zou Las Vegas ook een goede kanshebber zijn. De gokstad heeft sinds 2020 een NFL-team (Raiders) en sinds 2017 een NHL-team (Golden Knights). In 2027 komt daar ook nog een honkbalclub bij, Las Vegas Athletics. Tot de uitbreiding is het vooral speculeren, want ook steden als Mexico-Stad en Londen worden genoemd.