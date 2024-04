Pascal Siakam herhaalt bijzondere prestatie van legendarische Wilt Chamberlain uit 1967 in play-offs NBA

Pascal Siakam heeft Indiana Pacers naast Milwaukee Bucks gezet in de eerste ronde van de play-offs van de NBA. Siakam noteerde 37 punten en 11 rebounds in de 125-108 overwinning in het Fiserv Forum in Milwaukee. Daarmee kwam hij in een bijzonder rijtje met de legendarische Wilt Chamberlain.

Het was namelijk de tweede wedstrijd op rij waarin Siakam tot meer dan 35 punten en 10 rebounds kwam. In de vorige wedstrijd (109-94 nederlaag) scoorde de 30-jarige Kameroense basketballer 36 punten en pakte hij 13 rebounds. De laatste keer dat een speler twee wedstrijden op rij met 35+ punten en 10+ rebounds aan de play-offs begon was in 1967, toen deed Chamberlain dat.

Strijd om de titel is begonnen: dit zijn de uitslagen en het programma van de NBA play-offs De reguliere competitie in de NBA is afgerond en dus komen de resterende teams in actie tijdens de play-offs. Zestien teams zijn in strijd om de titel en wij zetten de uitslagen en het programma in de Eastern en Western Conference op een rijtje.

"Ik ben gezegend dat ik hier ben", sprak het goudhaantje na afloop. Siakam stapte tijdens het seizoen over van Toronto Raptors, waarmee hij in 2019 kampioen werd, naar Indiana Pacers. "De liefde die ik krijg is geweldig. Terug in de play-offs, waar ik hoor", aldus Siakam.

De overwinning zorgt ervoor dat de Pacers met een gelijke stand naar naar het eigen Gainbridge Fieldhouse terugkeren. Het derde duel in de best-of-seven serie staat vrijdagnacht gepland. De Bucks zullen tijdens die wedstrijd hopen op een terugkeer van sterspeler Giannis Antetokounmpo. Het Griekse monster miste de eerste twee ontmoetingen wegens een kuitblessure. "Hij raakt dichterbij (een rentree)", zei trainer Doc Rivers voor de wedstrijd.

Pascal Siakam made NBA history in the 17-point win over the Bucks 🤯 pic.twitter.com/hiCwrXMRSU — GiveMeSport (@GiveMeSport) April 24, 2024

Uitslagen play-offs

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns: 105-93 (2-0 MIN)

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 108-125 (1-1)

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks: 93-96 (1-1)