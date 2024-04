LeBron James en LA Lakers op rand van uitschakeling in play-offs NBA, Joel Embiid maakt er 50 bij de Sixers

LeBron James (39) kan een vijfde ring in de NBA bijna vergeten. Afgelopen nacht verloor Los Angeles Lakers ook het derde duel in de serie tegen regerend kampioen Denver Nuggets. In LA werd het 112-105 voor het team van sterspeler Nikola Jokic, die een assist te kort kwam voor een triple-double.

De Serviër maakte 24 punten, pakte 15 rebounds en gaf 9 assists. Aaron Gordon (29), Jamal Murray (22) en Michael Porter Jr. (20) eindigden ook allemaal met meer dan 20 punten. Bij de Lakers waren Anthony Davis (33 punten en 15 rebounds), LeBron James (26 punten en 9 assists) en Austin Reaves (22 punten) de belangrijkste krachten. Opvallend: starter D'Angelo Russell kwam tot 0 punten uit 7 schotpogingen. Op sociale media werd hij dan ook hard aangepakt door fans van LA.

In de best-of-seven serie staat het nu 3-0 voor regerend kampioen Denver Nuggets. De volgende wedstrijd is opnieuw in de Crypto.com Arena in LA. Zaterdagnacht (Nederlandse tijd) kunnen de Lakers de eer redden. Gebeurt dat, dan is het volgende duel maandagnacht in Denver. De winnaar van deze serie speelt in de tweede ronde tegen Minnesota Timberwolves of Phoenix Suns.

Joel Embiid maakt er 50

In de Eastern Conference maakte Philadelphia 76ers de serie tegen New York Knicks wél spannender. Sterspeler Joel Embiid nam zijn ploeg bij de hand met 50 punten, 8 rebounds en 4 assists. Zodoende wonnen de Sixers met 125-114 van New York. De volgende wedstrijd is zondagavond.

Uitslagen play-offs

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers: 121-83 (2-1 CLE)

Philadelphia 76ers - New York Knicks: 125-114 (2-1 NY)

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 105-112 (3-0 DEN)