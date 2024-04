Beruchte broer van NBA-ster Nikola Jokic deelt klap uit aan supporter na play-offwedstrijd

De basketbalwedstrijd tussen Denver Nuggets en Los Angeles Lakers in de play-offserie is ontsierd door een vechtpartij op de tribunes. Op videobeelden deelt een van de broers van Denver Nuggets-ster Nikola Jokic een klap uit aan een toeschouwer die naar de NBA-wedstrijd keek.

Op een TikTok-video is te zien hoe de twee broers, Strahinja en Nemanja, na de wedstrijd ineens richting een toeschouwer die verderop op de tribune zit stormen. Strahinja deelt vervolgens een klap in het gezicht uit. Volgens TMZ is de NBA een onderzoek gestart naar het incident. Waarom de gebroeders Jokic verhaal kwamen halen bij de fan, is onduidelijk.

De twee boomlange broers zijn vaak aanwezig bij wedstrijden van hun broer, die twee keer werd uitgeroepen tot Most Valuable Player van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Niet zelden ontploffen ze van woede als ze het oneens zijn met bijvoorbeeld een beslissing van de scheidsrechter.

Strahinja werd in 2019 gearresteerd op verdenking van mishandeling. Hij zou een vrouw in zijn appartement hebben geduwd en gewurgd. Daar werd hij uiteindelijk van vrijgesproken. Nemanja, de broer die er bij was toen Strahinja maandag de tik uitdeelde, is ook bekend als professioneel vechter. Hij begon zijn loopbaan als MMA-vechter.

Sensationeel slot van wedstrijd

De wedstrijd zelf was overigens een waar spektakel. Bij rust stond het 59-44 voor de Lakers, die het na rust verpestten. In het laatste kwart werden maar 20 punten gescoord. Ter vergelijking: de Nuggets maakten in dezelfde tijd 32 punten. Jamal Murray werd de gevierde man, want hij zorgde met een zogeheten buzzer beater op het allerlaatste moment voor de zege voor de Nuggets.

JAMAL MURRAY STEPS BACK AND HITS THE #TISSOTBUZZERBEATER 🤯🤯🤯



NUGGETS COMEBACK FROM DOWN 20 TO TAKE A 2-0 SERIES LEAD!#YourTimeDefinesYourGreatness https://t.co/3dkn1H1YYR pic.twitter.com/vXXkZPEn01 — NBA (@NBA) April 23, 2024

Dankzij de zege staat het nu 2-0 in de play-offserie voor Denver Nuggets. LeBron James en zijn mannen moeten dus aan de bak met LA Lakers. De serie gaat donderdagnacht verder in de Crypto.com Arena in Los Angeles.

Vorig jaar stonden beide ploegen tegenover elkaar in de finale van de play-offs in de Western Conference. Toen won Denver Nuggets met 4-0. De statistiek die ook niet meehelpt, is het onderling resultaat: het staat 10-0 voor de Nuggets over de laatste twee jaar.