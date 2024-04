Recordavond Coby White telt niet door rare NBA-regel: 'Het staat op het statistiekenblad hier'

Coby White had een belangrijk aandeel in dat de play-offkansen van Chicago Bulls nog levend zijn. Afgelopen nacht noteerde de pointguard namelijk 42 punten in de overwinning op Atlanta Hawks: 131-116. Toch gaat White door een kromme regel van de NBA niet de geschiedenisboeken in.

Het was voor White namelijk een recordavond. Nooit eerder scoorde hij zoveel punten in één duel. Helaas voor hem zal hij dit nooit terugzien in de statistieken, aangezien play-inwedstrijden niet tellen. Dus blijft White steken op een recordaantal punten van 37, eerder dit seizoen tegen Sacramento Kings.

"Ik tel deze zeker als de hoogste uit mijn carrière", benadrukte White na afloop van de gewonnen wedstrijd. "Het staat hier op het statistiekenblad", zei hij terwijl hij het vel papier aantikte.

Technically, Coby White’s 42 points won’t count as his career high because play-in stats aren’t logged in career stats.



Coby does not care.



“It’s on the stat sheet right here.” pic.twitter.com/zwAbZO2TQn — Julia Poe (@byjuliapoe) April 18, 2024

Play-offs?

De Bulls zijn nog één horde verwijderd van de play-offs. Aanstaande zaterdag is er nog een beslissingswedstrijd tegen Miami Heat, de verliezend NBA-finalist van vorig seizoen. Bij de Heat ontbreekt sterspeler Jimmy Butler met een knieblessure, dus dat is een meevaller voor Chicago Bulls.

Het is alles of niets voor Chicago in Miami, een nederlaag betekent einde seizoen. Bij een zege spelen de Bulls in de play-offs tegen Boston Celtics, de beste ploeg van het afgelopen NBA-seizoen. De laatste keer dat de Bulls kampioen werden was in 1998 met het sterrenensemble Michael Jordan, Scottie Pippen en Dennis Rodman.