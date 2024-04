Miami Heat maakt verrassend gelijk in play-offs NBA tegen ongenaakbaar Boston Celtics

Miami Heat heeft afgelopen nacht voor een verrassing gezorgd in de play-offs van de NBA. De verliezend finalist van vorig jaar won knap op bezoek bij Boston Celtics, dat dit seizoen ongenaakbaar was in de Eastern Conference. In Boston werd het 111-101 voor Miami, waardoor het nu 1-1 in de serie staat.

Miami Heat won vooral dankzij het recordaantal driepunters dat het team maakte: 23. Nog nooit scoorde de ploeg er zo veel in één play-offwedstrijd. Tyler Herro (zes driepunters) en Caleb Martin (vijf) namen het grootste deel voor hun rekening. Herro maakte in totaal 24 punten en gaf ook nog eens 14 assists.

"Het was een goede reactie", sprak hoofdcoach Erik Spoelstra na afloop. "En dan maakten we ook nog wat schoten. Het ziet er altijd beter uit wanneer je schoten maakt", concludeerde Spoelstra, die in 2012 en 2013 kampioen van de NBA werd met Miami Heat. Vorig jaar stond hij wederom in de finale, maar werd er kansloos verloren van Denver Nuggets. Dit seizoen moet Miami het in de serie tegen de Celtics doen zonder vedette Jimmy Butler. Hij heeft een knieblessure maar kan mogelijk later weer meedoen.

Strijd om de titel is begonnen: dit zijn de uitslagen en het programma van de NBA play-offs De reguliere competitie in de NBA is afgerond en dus komen de resterende teams in actie tijdens de play-offs. Zestien teams zijn in strijd om de titel en wij zetten de uitslagen en het programma in de Eastern en Western Conference op een rijtje.

Dan moet Miami Heat wel de best-of-seven serie tegen Boston Celtics overleven. Die ploeg eindigde het seizoen met 64 overwinningen en 18 nederlagen als eerste in de Eastern Conference. Over het hele jaar werd maar vier keer verloren in eigen huis. Dat maakt de prestatie van Miami des te knapper. Deze serie gaat zaterdagnacht verder in het Kaseya Center in Miami.

Uitslagen play-offs

Boston Celtics - Miami Heat: 101-111 (1-1)

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans: 124-92 (2-0 OKC)