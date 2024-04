Regerend kampioen Denver Nuggets verslaat LA Lakers met buzzer beater na comeback van 20 punten

Denver Nuggets staat op 2-0 in de play-offserie tegen Los Angeles Lakers. Afgelopen nacht won de regerend kampioen van de NBA met veel pijn en moeite van de ploeg van LeBron James. Die zal er flink de pest in hebben, want de Lakers keken op een gegeven moment tegen een voorsprong van 20 punten aan. Jamal Murray schoot Denver Nuggets op de zoemer naar de zege: 101-99.

Bij rust stond het 59-44 voor de Lakers, die het na rust verpesten. In het laatste kwart werden maar 20 punten gescoord. Ter vergelijking: de Nuggets maakten in dezelfde tijd 32 punten. Murray werd de gevierde man, met een raak schot over de boomlange Anthony Davis. Even daarvoor zette Michael Porter Jr. de stand gelijk met een rake driepunter.

JAMAL MURRAY STEPS BACK AND HITS THE #TISSOTBUZZERBEATER 🤯🤯🤯



NUGGETS COMEBACK FROM DOWN 20 TO TAKE A 2-0 SERIES LEAD!#YourTimeDefinesYourGreatness https://t.co/3dkn1H1YYR pic.twitter.com/vXXkZPEn01 — NBA (@NBA) April 23, 2024

Sterspeler Nikola Jokic noteerde een triple-double: 27 punten, 20 rebounds en 16 assists. Porter Jr. (22 punten) en Murray (20) droegen ook bij aan de zege. Bij LA Lakers kwam het vanuit Anthony Davis (32 punten, 11 rebounds), LeBron James (26 punten, 12 rebounds en 8 assists) en D'Angelo Russell (26 punten). De bankspelers van Los Angeles kwamen samen slechts tot zes punten en dat droeg mede bij aan de nederlaag.

De serie gaat donderdagnacht verder in de Crypto.com Arena in Los Angeles. Vorig jaar stonden beide ploegen tegenover elkaar in de finale van de play-offs in de Western Conference. Toen won Denver Nuggets met 4-0. De statistiek die ook niet meehelpt is het onderling resultaat: het staat 10-0 voor de Nuggets over de laatste twee jaar.

Uitslagen play-offs

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers: 101-99 (2-0 DEN)

New York Knicks - Philadelphia 76ers: 104-101 (2-0 NYK)

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic: 96-86 (2-0 CLE)