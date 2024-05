LIVE Champions League | Borussia Dortmund overleeft eerste storm PSG en vergeet zelf openingstreffer te maken

Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund strijden dinsdagavond om een plek in de Champions League-finale. Het duel in Duitsland eindigde in 1-0 voor de thuisploeg. Nu is het aan de Fransen om dit weg te poetsen in eigen huis. Het duel begint om 21.00 uur. Volg de wedstrijd hier via ons liveblog.

De grootste kans in de eerste helft is tot nog toe voor de Duitsers. Karim Adeyemi had in de 34e minuut de 0-1 op de schoen na een snelle tegenaanval, maar Gianluigi Donnarumma bracht redding namens PSG.

In een sfeervol Parc des Princes probeert PSG in de Duitsers bij de strot grijpen, maar dat lukt in de openingsfase maar mondjesmaat. Kylian Mbappé en Goncalo Ramos kregen wat kleine kansjes maar de eerste paar minuten houdt Dortmund eigenlijk simpel stand. De Duitsers houden de boel goed dicht achterin, waardoor Dembélé en Mbappé het eerste helft nagenoeg onzichtbaar zijn.

Ongewijzigd Dortmund

Bij Borussia Dortmund worden geen aanpassingen gedaan ten opzichte van het duel van vorige week, dat met 1-0 werd gewonnen. Wanneer de Duitsers de voorsprong uit handen geven zal dit het laatste Champions League-duel van Marco Reus zijn in dienst van Dortmund. Hij vertrekt na dit seizoen bij de geel-zwarten.

Marco Reus in tranen door goal daags na aankondigen afscheid bij Borussia Dortmund Marco Reus (34) en Borussia Dortmund gaan na dit seizoen na twaalf jaar uit elkaar. Dat maakte de Duitse middenvelder vrijdag via sociale media bekend. Een dag later scoorde Reus - hoe kan het ook anders - tegen Augsburg. Dat zorgde voor een emoties bij de middenvelder.

Ian Maatsen staat dinsdag dus wel in de basis. Hij is aan een sterke periode bij Dortmund bezig sinds de Duitsers hem huren van Chelsea. De Nederlander maakte in de kwartfinale tegen Atlético Madrid al een doelpunt. Donyell Malen begint op de bank. Hij maakte afgelopen weekend zijn rentree na blessureleed en was direct trefzeker.

Twee wijzigingen bij PSG

Bij de Parijzenaars zijn er wel wijzigingen. Goncalo Ramos begint in de spits. Kylian Mbappé schuift op naar de linkerflank. Dat gaat ten koste van Bradley Barcola.

Weer geen EK met Frankrijk: dit is de bizarre blessurehistorie van pechvogel Lucas Hernandez Paris Saint-Germain kwam donderdag met afschuwelijk nieuws over Lucas Hernandez. De verdediger scheurde wederom zijn kruisband, in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Dit was niet de eerste keer en ook niet de eerste op een verschrikkelijk moment. Zie hieronder de blessurehistorie van pechvogel Hernandez.

Wie er bij PSG ook niet bij is, is Lucas Hernandez. De linksbenige verdediger raakte tijdens de wedstrijd in het Signal Iduna Park geblesseerd na een ongelukkige actie. Later bleek dat hij zijn voorste kruisband had afgescheurd, waardoor hij het EK mist en maandenlang aan de kant zal moeten staan.

Opstellingen PSG - Borussia Dortmund

Opstelling PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Ramos, Mbappe.



Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug.

TV-gids

Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund is dinsdagavond live te zien op RTL7. De uitzending van de wedstrijd zelf begint om 20.55 uur, terwijl de voorbeschouwing een uur eerder van start gaat.