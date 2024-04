Boek waarin O. J. Simpson fantaseert over moordzaak is na zijn dood weer bestseller

O. J. Simpson is op 10 april 2014 overleden. De voormalig American-footballspeler werd 76 jaar. Na zijn loopbaan werd hij acteur, werd hij verdacht van een dubbele moord en ging hij voor een andere zaak de bak in. Over die moordzaak schreef hij een boek: 'If I Did It'. Da's nu opnieuw een succes.

In de jaren 90 werd Simpson na een geruchtmakend proces vrijgesproken van de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en Ron Goldman, haar vriend. In 2006 wilde ReganBooks een boek uitgeven, waarin Simpson vertelt hoe hij de moord zou plannen, als hij de misdaad ook echt had begaan. Een erg riskant en gevoelig concept uiteraard, en smakeloos ten opzichte van de nabestaanden.

If I Did It

De vader van Goldman begon een proces. Hij had naar aanleiding van de rechtszaak nog geld te goed van Simpson en eiste daarom de copyrights van het nog te verschijnen boek op. Er ontstond een lange strijd over die copyrights, waardoor de publicatie vertraging opliep. In 2007 kwam het door Pablo Fenjves (op basis van interviews met Simpson) geschreven boek op de markt. In de advertenties had de familie Goldman het woordje 'If' kleiner gemaakt, zodat het leek of er 'I did it' stond.

Bestseller

Na de dood van Simpson is het boek weer in trek. Het staat bovenaan de lijst in de categorie crime bij Amazon. Sterker nog, ook staat de titel op plek twee en vier. Dat komt doordat er diverse versies van bestaan: reguliere boek, audioboek en een verkorte versie. Een deel van de opbrengsten komt bij de familie Goldman terecht.

O.J. Simpson 'If I Did It' Book Sales Skyrocket After Death, Top Criminology Chart | Click to read more 👇 https://t.co/iqh8bbn2HN — TMZ (@TMZ) April 13, 2024

