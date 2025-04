Oud-topsporter Myrthe Schoot doet emotioneel boekje open over 'schuldgevoel' tijdens ernstige ziekte

Myrthe Schoot was jarenlang topsporter en leefde kerngezond. Ze speelde in het Nederlandse volleybalploeg, waarmee ze drie keer zilver veroverde op het EK. Na haar actieve carrière werd kanker ontdekt bij de inmiddels 36-jarige Schoot.

De volleybalster durfde in eerste instantie niet te vertellen aan haar oud-teamgenotes dat ze ziek was, maar moest wel toen ze kaal werd. Schoot was net gestopt met topsport toen ze zich niet lekker voelde.

Geëmotioneerde ex-volleybalster Myrthe Schoot (35) openhartig over tumor van 17 centimeter: 'Ik zie aan mezelf dat ik ziek was' Myrthe Schoot deed bij de talkshow Humberto a Paris haar indrukwekkende verhaal. Dat de voormalig topvolleybalster überhaupt bij de Olympische Spelen kon zijn, is een klein wonder. De pas 35-jarige Schoot kampt al een half jaar met kanker.

Ze at minder. Schoot verwachtte dat het kwam omdat ze net gestopt was als topsporter. Ook dacht ze aan stress, omdat ze zich had ingeschreven voor Kamp van Koningsbrugge - een loodzwaar programma waarin de deelnemers fysiek en mentaal getest worden om te zien of ze Korps Commando-waardig zijn. Daar stapte Schoot na een tijdje uit, waarna ze weer naar de dokter ging.

Slecht nieuws

Na enkele onderzoeken kreeg ze telefonisch het slechte nieuws. "Ik weet nog dat ik hoorde: 'Myrth het is helemaal foute boel. Je hele buik zit vol'", zegt ze met betraande ogen in de online serie Ik val niet, ik dans.

Schoot moest zes chemo’s ondergaan, om de drie weken. "Maar na de eerste voelde ik me zó beroerd, zó ziek dat mijn vriend vroeg: 'Gaat het wel?'" Het zorgde voor twijfels bij Schoot, die dacht dat ze het behandelproject niet aankon. Maar haar vriend sleepte haar er doorheen.

Ze dacht: "Ik heb nu de keuze om ziek te zijn en verdrietig de rest van de periode, want ziek blijf ik. Maar ik heb ook de keuze om ziek te zijn en het op een positieve manier aan te pakken. Want als ik mezelf zielig ga vinden is het echt een lijdensweg een half jaar."

Volleybalicoon Myrthe Schoot (35) vecht tegen tranen na prachtige filmpjes: 'Dat zij op deze manier meedoet, is al goud' Myrthe Schoot deed maandagavond haar indrukwekkende verhaal in de talkshow Humberto a Paris en dat liet weinig mensen onberoerd. De ex-topvolleybalster (35) heeft kanker en beleefde een zwaar half jaar. Bij de talkshow toonde ze zich sterk, maar brak ze bijna in tranen uit bij de prachtige woorden die over haar gesproken werden.

Schuldgevoel voor naasten

"Ik merk ook dat als ik erover praat, ik altijd positief ben. En als ik zeg dat het kut gaat dat ik me bijna schuldig voel", vertelt een geëmotioneerde Schoot. "Ik weet dat ik het niet bewust doe, maar ik doe ook veel mensen verdriet. Ik heb me echt niet groter gehouden dan ik ben. Ik denk ook dat het vanuit de topsport komt, je gaat ook maar door. Emoties zijn niet functioneel klinkt misschien heel hard", aldus Schoot, die haarzelf afvroeg of ze wel emoties had.

"Ik ben mentaal en emotioneel zo sterk vanuit de topsport. Af en toe gewoon effe zitten en denken van jezus het is echt kut, dat kan ik niet zo goed", is ze eerlijk. Schoot ging niet bij de pakken neer zitten en leefde weer als topsporter, om zo fit mogelijk te blijven. "Een chemo was mijn wedstrijdmoment, maar was me ook bewust van een factor geluk."

Ex-topvolleybalster Myrthe Schoot geniet weer van het leven: 'Soms vergeet ik dat ik kaal ben' Oud-topvolleybalster Myrthe Schoot kreeg in oktober 2023 de diagnose eierstokkanker te horen. De tumor had toen al de grootte van een handbal. Alles stond in het teken van herstel, maar zo'n jaar later kan Schoot weer genieten van het leven.

"Ik heb voor mezelf dat ik beter de balans kan vinden tussen wat ik zelf wil en belangrijk vind", kijkt Schoot enigszins positief naar haar verleden. "Ik had het liever op een andere manier geleerd, maar op de een of andere manier is het een verrijking in mijn leven."