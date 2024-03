Hollywood-ster verrast met komst naar Grand Prix van Glory: 'Ik ben hier voor Rico Verhoeven'

De Heavyweight Grand Prix van Glory wordt vanavond afgewerkt in het Gelredome en natuurlijk gaat het om de gevechten. Maar de sport is ook een trekpleister voor bekende Nederlanders én een internationale filmster.

Het toernooi om de Grand Prix wordt gevochten met acht deelnemers. Rico Verhoeven, Levi Rigters, Tariq ‘Cookie’ Osaro, Benjamin Adegbuyi, Sofian Laïdouni, Uku Jürjendal, Bahram Rajabzadeh en Nabil Khachab zullen strijden om die felbegeerde Grand Prix-beker en een geldprijs van een half miljoen dollar. Grote namen als Alistair Overeem, Jamal Ben Saddik, Antonio Plazibat en Badr Hari zijn er dus niet bij.

Jamal Ben Saddik duikt ondanks ruzie met Glory tóch op bij Grand Prix Ze hadden het de laatste weken behoorlijk met elkaar aan de stok, maar zaterdagavond was Jamal Ben Saddik toch van de partij bij de Heavyweight Grand Prix van Glory in Gelredome.

Gastenlijst Heavyweight Grand Prix

Verschillende (oud-)topsporters laten zich vanavond op de rode loper zien. Onder hen de geblesseerde PSV-aanvaller Noa Lang en oud-international Andy van der Meijde. In hun gezelschap vinden we tv-sterren als Kim Feenstra en Olcay Gulsen.

De gastenlijst: Noa Lang, Henk Grol, Andy van der Meijde, ⁠Victoria Koblenko en Evgeniy, Kim Feenstra, Najib Amhali, Dave en Donnie Roelvink, Erik Dijkstra, Mo Bicep, Gio Latooy, Olcay Gulsen, Timor Steffens en Bram Krikke.

Jason Statham

De grootste ster in het publiek is ongetwijfeld Jason Statham. De Hollywood-acteur is onder meer bekend van kaskrakers als The Italian Job, The Expendables en films uit de Fast and Furious-reeks. De Brit (56) is zelf ook een begenadigd kickbokser. "Ik ben hier om Rico Verhoeven te zien", vertelde hij. De twee ontmoeten elkaar al vaker, niet gek ook gezien hun gedeelde passies voor kickboksen en acteren.

Ook Hollywoon-ster Jason Statham is van de partij. © Sportnieuws

Uiteraard volgen we het evenement met Sportnieuws.nl van het begin tot het einde. Volg de ontwikkelingen hier live.