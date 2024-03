Rico Verhoeven is Glory Grand Prix-koning na sensationele finale tegen Levi Rigters

Rico Verhoeven is de absolute koning van Glory. Zaterdagavond won hij in een volgepakt GelreDome de Grand Prix, door in een waanzinnige finale van Levi Rigters te winnen. Verhoeven pakte uiteindelijk de toernooiwinst en 500.000 dollar.

Het vechtsporttoernooi om de Grand Prix-titel begon om 18.45 uur met vier kwartfinales, waarin twee vechters het tegen elkaar opnamen. Elke winnaar ging door naar de halve finales. De vechters die de laatste vier overleefden namen het tegen elkaar op in de finale. Dat waren Verhoeven en Rigters. Lees hieronder alles terug over het achtmanstoernooi.

Finale Glory Grand Prix: Verhoeven vs Rigters

De finale tussen The King of Kickboxing (Verhoeven) en The Prince of Kickboxing (Rigters) leek al na de eerste ronde over. Verhoeven had de zwakke plek van Rigters gevonden: zijn linkerbeen. Die bleef hij zoeken. Voor Rigters kwam net op tijd de gong; hij kon even zijn bovenbeen rusten na alle knietjes en schoppen van Verhoeven.

In ronde twee was daar ineens de comeback van Rigters. Die sloeg Verhoeven met een spinning backfist tegen de grond en de wereldkampioen was zichtbaar groggy. Verhoeven herpakte zich en ging weer op zoek naar de zwakke plek van Rigters. Na de vierde knockdown gaf de prins op en was het toch weer de koning die een Glory-titel pakte. Waanzinnig.

Halve finales Glory Grand Prix

Levi Rigters - Bahram Rajabzadeh (via beslissing)

- Bahram Rajabzadeh (via beslissing) Rico Verhoeven - Nabil Khachab (via punten)

Rico Verhoeven - Nabil Khachab

Verhoeven won tegen Khachab voor de 22e keer op rij bij Glory. De 23-jarige Khachab vocht voor wat hij waard was, maar vormde eigenlijk geen bedreiging voor Verhoeven. De wereldkampioen hoefde zich niet overmatig in te spannen om door te gaan naar de finale tegen Rigters. Na de partij ging het mis in de ring, met Jamal Ben Saddik als hoofdverantwoordelijke.

Jamal Ben Saddik bestormt ring en probeert woedende Rico Verhoeven te trappen bij Glory: 'Ban deze gast' Jamal Ben Saddik was bij de Glory Grand Prix in de GelreDome aanwezig om Nabil Khachab te steunen bij diens gevecht tegen Rico Verhoeven. Na afloop kwam de Belgische kickbokser uit de hoek van de ring. Hij zocht ruzie met Verhoeven en probeerde een trap uit te delen.

Levi Rigters - Bahram Rajabzadeh

De eerste halve finale ging tussen de boomlange Rigters en het Duracell Konijntje Rajabzadeh. Beide vechters hadden een knockdown, alleen die van Rigters was een twijfelachtige. De Nederlander schampte met zijn knie de schouder van de Azerbeidzjanse, die onderuit ging. Acht tellen voor Rajabzadeh.

Toch gaf hij zich niet zomaar gewonnen. Rigters raakte op en de energieke Rajabzadeh bleef ook in de derde en laatste ronde gaan. Hij kreeg Rigters nog op de grond, maar via een jurybeslissing won de Nederlander. Die mag zich opmaken voor de finale tegen Verhoeven en een eventuele prijzenpot van 500.000 dollar.

Levi Rigters takes home a razor thin decision over Bahram Rajabzadeh to advance to the #GLORYGrandPrix finals! pic.twitter.com/9quvrbifWo — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) March 9, 2024

Kwartfinales Glory Grand Prix

Levi Rigters vs Uku Jürjendal (via knock-out)

vs Uku Jürjendal (via knock-out) Tariq Osaro vs Bahram Rajabzadeh (via punten)

(via punten) Benjamin Adegbuyi vs Nabil Khachab (via punten)

(via punten) Rico Verhoeven vs Sofian Laïdouni (via punten)

BN'ers op de rode loper bij Grand Prix van Glory: 'Ik gun het iedereen' Dave Roelvink, Andy van der Meijde en Timor Steffens geven hun voorspellingen voor de Heavyweight Grand Prix van Glory. Allemaal hebben ze een speciale band met een van de vechters die in de ring staan.

Rico Verhoeven vs Sofian Laïdouni

De laatste kwartfinale ging tussen wereldkampioen zwaargewicht Verhoeven en de Fransman Laïdouni. Met het oog op de rest van de avond wilde Verhoeven de klus zo snel mogelijk klaren en dat was te zien in zijn combinatiewerk in de ring. Toch lukte het hem niet om Laïdouni knockout of neer te krijgen. Verhoeven vocht de volledige drie rondes en won op beslissing: 30-27 van alle jury's.

Benjamin Adegbuyi vs Nabil Khachab

De oudste tegen de jongste, oftewel Adegbuyi (39) tegen Khachab (23). Eerstgenoemde was de vervanger van Nordine Mahieddine, tot grote verbazing van veel Glory-fans. Zij zagen liever Jamal Ben Saddik in de ring. En juist Ben Saddik liep met Khachab mee naar de ring.

Jamal Ben Saddik bestormt ring en probeert woedende Rico Verhoeven te trappen bij Glory: 'Ban deze gast' Jamal Ben Saddik was bij de Glory Grand Prix in de GelreDome aanwezig om Nabil Khachab te steunen bij diens gevecht tegen Rico Verhoeven. Na afloop kwam de Belgische kickbokser uit de hoek van de ring. Hij zocht ruzie met Verhoeven en probeerde een trap uit te delen.

Ben Saddik zal in het oor van de jonge pupil hebben ingefluisterd dat hij Adegbuyi moest verslaan. En dat deed hij. Khachab was de hele partij de dominantere vechter en landde de meeste stoten. Dat waren rake klappen ook, met 157 kilogram aan de haak. Khachab vecht in de volgende ronde tegen Rico Verhoeven.

Tariq Osaro vs Bahram Rajabzadeh

Bahram Rajabzadeh werd al de 'grootste uitdager' van Verhoeven genoemd en dat maakte hij in zijn kwartfinale tegen Tariq Osaro helemaal waar. De Azerbeidzjanse vechter was heel explosief en daar had Cookie moeite mee. Rajabzadeh plantte wat knietjes en voeten in het gezicht van Osaro. Hij won uiteindelijk via een jurybeslissing.

Bahram Rajabzadeh did WORK in the quarter-finals of the #GLORYGrandPrix! He faces Levi Rigters in the semis. pic.twitter.com/2WUt83VR4s — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) March 9, 2024

Levi Rigters vs Uku Jürjendal

De wedstrijd was amper begonnen of de twee meter lange Rigters lag al op de grond. Een keiharde rechtse van Jürjendal en we hadden meteen een knock-down. Rigters liet zich natuurlijk niet kennen en krabbelde overeind. In de tweede ronde waren de zaken omgedraaid. Dankzij een enorme dreun met rechts van Rigters ging Jürjendal neer. De Est zwalkte nog naar de hoek, maar de scheidsrechter had genoeg gezien en beëindigde de wedstrijd.

WHAT A COMEBACK FOR LEVI RIGTERS!



He delivers a NASTY overhand right to KO Uku Jurjendal in the quarter-finals of the #GLORYGrandPrix! pic.twitter.com/iqkLAG8Tlc — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) March 9, 2024

Wat krijgt de winnaar?

De winnaar van het toernooi wordt de volgende uitdager van de kampioen Verhoeven, maar de Nederlander doet zelf ook mee. Als hij het toernooi wint, is hij de eerste houder van de kampioensriem én de Grand Prix-beker. Voor de beste vechter van de avond ligt 500.000 dollar klaar.

Hollywood-ster verrast met komst naar Grand Prix van Glory: 'Ik ben hier voor Rico Verhoeven' De Heavyweight Grand Prix van Glory wordt vanavond afgewerkt in het Gelredome en natuurlijk gaat het om de gevechten. Maar de sport is ook een trekpleister voor bekende Nederlanders én een internationale filmster.

Rico Verhoeven klaar voor Glory Grand Prix: 'Het wordt vuurwerk' Rico Verhoeven werd door Sportnieuws.nl gevraagd naar zijn laatste voorbereidingen op de Grand Prix van Glory. De kickbokser geeft goed voorbereid te zijn en verwacht een nieuwe trofee aan zijn collectie toe te kunnen voegen.