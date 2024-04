Jake Paul fopt volgers met nieuw kapsel, Jutta Leerdam niet blij: 'Help!'

Jake Paul deelde dit weekend vier foto's op zijn Instagram, waar hij wild haar en een lange baard had. Hij had naar eigen zeggen een onverzorgde look vanwege zijn aanloopperiode naar het gevecht met Mike Tyson. Maar de opvallende fan viel wat bijzonders op.

Op de tweede post is namelijk de schaduw van Paul te zien op de parasol en daar is overduidelijk zichtbaar dat de bokser gewoon nog zijn fresh cut heeft. Neppe krullen, dus. Hij wil met het beeld aantonen dat hij het te druk heeft met trainen, een nieuw project én het 'eilandleven' op Puerto Rico.

Vriendin Jutta Leerdam was te zien op de eerste foto, liggend in de armen van Paul. Zij speelde het spelletje mee en reageerde 'Help', met een lachpoppetje, onder de foto.

Jutta Leerdam weg bij Jumbo

De afgelopen week was Leerdam een hot topic in Nederland. Schaatsteam Jumbo besloot haar contract, dat al was afgelopen sinds 1 april niet te verlengen. Jumbo en Leerdam waren in gesprek, maar volgens de ploeg was 'niemand groter dan het team'.

De sprintster was het niet eens met die bewoording en noemde de reden 'respectloos'. Meteen ontstond er een geruchtenstroom rondom Leerdam over de opties die zij nu heeft. Team IKO gaf zelf aan met haar in gesprek te zijn, terwijl AH-Zaanlander vertelde genoeg budget te hebben om Leerdam binnen te slepen.

Een andere optie zou het 'nieuwe project' van Paul kunnen zijn. Leerdam richtte ooit al een schaatsploeg op met haar toenmalige vriend Koen Verweij. Mogelijk wil Paul helpen met het oprichten van een nieuw schaatsteam, zodat Leerdam onder de juiste omstandigheden kan trainen. De KNSB heeft ook aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor de schaatsster om gewoon te trainen en wedstrijden te rijden, ook zonder ploeg.