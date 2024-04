Jake Paul heeft tip voor Jutta Leerdam: 'Het is wel leuker en je verdient ook meer geld'

Jutta Leerdam zit zonder ploeg en de Westlandse topschaatser is niet blij met de huidige gang van zaken. Ze noemde eerder de woordkeuze van Jumbo-Visma 'heel respectloos', maar vriend Jake Paul stelt te weten hoe het zit.

Leerdam reed de afgelopen twee jaar, met het nodige succes, voor Jumbo-Visma. Haar contract liep in april af en er werd onderhandeld over een mogelijke verlenging. Deze week liet de ploeg via directeur Sven Kramer weten dat er niet verder gesproken gaat worden. De oud-schaatser zei: 'Niemand is bij ons groter dan het team'. Daarmee suggereert hij dat Leerdam dacht dat ze dat wel is en daar is de 1000 meter-specialiste het niet mee eens.

'Jij bent de schurk'

Leerdam vliegt sinds het einde van het schaatsseizoen in de privéjet van Jake Paul door de Verenigde Staten en Midden Amerika en traint ondertussen gewoon door. Alle ophef die is ontstaan, gaat haar niet in de koude kleren zitten, zo blijkt uit een tweetal posts op haar TikTik-account. Liggend op de bank gaat ze een gesprek aan met haar Amerikaanse vriend.

Jutta: "Jake realiseert zich net iets, wat ook alweer?"

Jake: "Mensen mixen onze reputaties. Ze maken van jou nu de schurk, omdat ik, omdat de media van mij een slechterik maakt. En nu maken ze van jou ook de slechterik. Het spijt me. Het is wel leuker en je verdient ook meer geld."

Jutta als ze uit gelachen is: "Ik wil de reputatie hebben dat ik een engel ben."

Jake: "Je bent een engel. En ik ook. Maar ze hebben van mij een schurk gemaakt. En als ze willen dat ik dat ben, dan zal ik het zijn ook."

Jutta: "Ik kan dat niet"

Jake: "Nee, jij kan dat niet."

Steun voor Leerdam

Het verdienmodel van 'schurk' is dus niets voor Leerdam. Maar gelukkig zijn er ook genoeg mensen die het voor haar op nemen. Zoals haar oud-coach Kosta Poltavets, die tegen Sportnieuws.nl zei: "Jutta is de makkelijkst coachbare schaatsster ooit. En de beste die ik ook onder mijn hoede heb gehad." Ook René van der Gijp stoorde zich aan 'het gelul' vanuit Jumbo-Visma: "Het is gewoon een topper, een vedette."

'Mannen van 50 plus'

Negatieve reacties zijn er echter ook en in een andere video reageert Leerdam daar op. "Die willekeurige Nederlandse mannen van 50plus die samenkomen onder elke Facebook-post over mij en kritiek leveren terwijl ze zitten te snacken op de bank." Ondertussen bewegen haar ogen op het nummer Like What van Cardi B. Daarin wordt de haters verteld dat ze hun mond moeten houden.

Mike Tyson

Paul zit vol in de voorbereiding op zijn gevecht met Mike Tyson (57) dat voor 20 juli gepland staat. Op het gevecht is nogal wat kritiek, vooral in verband met het leeftijdsverschil van 20 jaar tussen de twee deelnemers. Toch maakt Iron Mike indruk tijdens trainingen Leerdam liet eerder al weten te vrezen voor een knock-out.