'Dan ga ik er weer mee aan de slag': Joy Beune wil vaker haar nagels goud lakken na succes bij WK

Joy Beune viel in de laatste weken van het schaatsseizoen niet alleen op door haar goede prestaties op de schaatsbaan, maar ook door haar zelfvertrouwen. Zo lakte de 24-jarige schaatsster haar nagels goud voorafgaand aan het winnen van de wereldtitel allround. Het was een uit de hand gelopen grap, maar Beune vertelt tegen Sportnieuws.nl dat ze dit vaker van plan is.

"Ik denk dat ik het nu maar moet blijven doen", zei Beune zondag tegen Sportnieuws.nl. De schaatsster reed zondag in Thialf voor het goede doel de Hollandse 100, maar kan daarna gaan ontspannen: "Nu heb ik even vakantie en gaan we de zomer in. Volgende winter moet ik er maar weer mee aan de slag."

Beune wilde de wereldtitel met haar gouden nagels 'manifesteren' en dat lukte. Het was helemaal niet zo serieus bedoeld in eerste instantie: "Het was eigenlijk een grapje, dat uit de hand is gelopen. Ik ben helemaal niet zo bijgelovig. Dat het zo heeft uitgepakt, is wel leuk."

De wereldkampioene gaf eerder aan dat het iets is dat ze vroeger niet gedurfd zou hebben ondanks dat ze als junior juist heel veel won en bij de profs een moeilijke periode doormaakte. Wat voor advies had ze de jongere versie van zichzelf willen geven? "Altijd blijven vechten en ervoor gaan. Dat had ik mezelf meegegeven om te blijven doen."

Advies opgevolgd

Beune heeft in ieder geval goed naar haar eigen advies geluisterd, want ze begon het schaatsseizoen erg moeizaam, maar ging er met een paar klappers uit. Ze lag een periode onder vuur na een blunder tijdens de ploegenachtervolging, waarbij ze haar transponder was vergeten om te doen.

Beune sloeg aan het einde van het seizoen keihard terug door goud te pakken op de WK afstanden op de 5000 meter. Ze versloeg daar Irene Schouten, die afscheid nam na de WK. Op de WK allround volgde ze Schouten op als wereldkampioene. Met goud gelakte nagels en twee indrukwekkende races op de 1500 en de 3000 meter legde ze de basis voor de wereldtitel.

Vakantie

Hoewel Beune sportief dus nog helemaal niet toe was aan vakantie, was ze dat op persoonlijk vlak wel. Samen met haar vriend Kjeld Nuis is ze thuis bezig aan een verbouwing en die kan wat haar betreft niet snel genoeg voorbij zijn. Beune hoopt dat de twee binnenkort gewoon weer kunnen genieten van een bad. Bekijk het hele interview hieronder.