Laura Benschop (vrouw Davy Klaassen) deelt liefdevol ochtendritueel van Ajacied en pasgeboren dochtertje

Davy Klaassen kan zondag kampioen worden met Ajax, maar verrast een dag eerder met schattige beelden. Op een foto die zijn vrouw Laura Klaassen-Benschop deelt, lijkt 'Mr. 1-0' even niet bezig met het mogelijke kampioenschap, maar volledig in zijn rol als vader.

De Amsterdammers staan op dit moment vier punten voor op PSV in de Eredivisie. In één scenario kan de ploeg van Francesco Farioli zondag al de kampioensschaal binnen hengelen. Ajax trapt om 16:45 in eigen huis af tegen NEC, waar het een ontmoeting staat te wachten met oud-Ajacied Lasse Schöne.

PSV moet verliezen van Feyenoord

De Amsterdammers moeten het duel winnen om kampioen te kunnen worden, maar zijn daarvoor ook afhankelijk van het duel tussen Feyenoord en PSV, dat om 14:30 wordt afgetrapt in De Kuip. PSV moet op bezoek bij de Rotterdammers verliezen, wil het een duel om het kampioenschap worden tussen Ajax en NEC.

De Amsterdammers weten dus, als het goed is, slechts een paar minuten voor aanvang van hun wedstrijd of het om een kampioenswedstrijd zal gaan.

Jonge Feyenoorder (18) loopt hele dag in shirt van 'grote voorbeeld', tot ergernis van moeder Givairo Read maakt dit seizoen enorme stappen. De achttienjarige rechtsback is vaste waarde bij Feyenoord en liet zich gelden in de Champions League. Het kwam hem op complimenten te staan van Denzel Dumfries, zijn grote voorbeeld.

Dochter Cruz

Een dag voordat Klaassen mogelijk voor de zesde keer de kampioensschaal bij Ajax kan vasthouden, lijkt hij even met hele andere dingen bezig. Mr. 1-0 werd dit seizoen voor het eerst vader. In maart werd de 32-jarige middenvelder vader van dochter Cruz, die ter wereld kwam op de dag dat Ajax tegen PEC Zwolle speelde.

Op een foto die Laura in haar verhaal op Instagram deelt, is te zien hoe Klaassen zijn dochtertje voorleest uit Disney-klassieker: Het Gouden Boek van Mowgli & Simba terwijl de twee naast elkaar in bed liggen. "Good morning," schrijft ze erbij, gevolgd door een hartje. De gezichten van beiden zijn overigens verstopt achter het boek. Maar aan de geïmplanteerde haardracht die boven het boek uitsteekt, is de middenvelder direct te herkennen. Dochter Cruz heeft overigens ook al een volle haardos.

© Instagram: @laura.benschop

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.