Opvallend: Besiktas ontslaat speler nadat Bumble-account viraal gaat

Emirhan Delibas kan op zoek naar een nieuwe club. Maandag zette Besiktas de 21-jarige rechtsbuiten op straat. Aan Delibas kleeft een bijzonder verhaal, want onlangs ging zijn profiel op Bumble viraal en daarin stond dat hij 24 jaar oud was.

Op de app was Delibas geverifieerd, oftewel: hij was het echt. Maar hij loog hoe dan ook over zijn leeftijd, bij Besiktas of op de datingapp. Het kostte Delibas zijn contract, want op maandag schreef Besiktas: "We hebben in onderling overleg afscheid genomen van profvoetballer Emirhan Delibas. Wij wensen Emirhan Delibas succes in zijn toekomstige carrière."

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Beşiktaş have terminated Emirhan Delibaş' contract because he has a profile on a dating app. 🇹🇷📱 pic.twitter.com/dC740hPC5P — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 19, 2024

Delibas bijt van zich af

Op het profiel dat viraal ging, is te zien hoe Delibas een mok vasthoudt en een shirt van Besiktas draagt. In zijn biografie staat ook de link naar zijn Instagram en dat hij professioneel voetballer is. Zijn interesses zijn voetbal, horrorfilms, wintersport, honden en rockmuziek. Toch beweert de voetballer dat het account nep is. In een statement schrijft hij: "Ik verwerp de laster van de nepaccounts en wil graag benadrukken dat mijn loyaliteit aan het team niet in twijfel getrokken kan worden."

De aanvaller speelde dit seizoen veertien minuten voor Besiktas, verdeeld over twee duels.