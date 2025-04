Oud-topvoetballer Rafael van der Vaart deelt liefdevolle foto: 'Mijn twee meiden'

Oud-voetballer Rafael van der Vaart heeft veel harten laten smelten. Hij plaatste zaterdag een liefdevolle foto op Instagram en dat leidde tot veel mooie reacties.

De oud-international en analist is erg trots op zijn gezin. Dat moge duidelijk zijn na het zien van zijn nieuwste bericht op Instagram. Hij deelde een plaatje van zijn vriendin Estavana Polman en hun dochtertje Jesslynn (9).

Er worden enorm veel hartjes gereageerd op de foto. Het is dan ook een vertederende foto die net is genomen voordat de twee elkaar een kus geven. "Mijn twee meiden", schreef Van der Vaart bij de afbeelding.

Sylvie Meis

Zoon Damián reageert ook op het bericht met drie hartjes. Van der Vaart kreeg zijn zoon met model en presentatrice Sylvie Meis. De 109-voudig Oranje-international trouwde in 2005 met Meis. In 2013 gingen ze uit elkaar.

Van der Vaart heeft sinds 2016 een relatie met tophandbalster Polman. Zij zijn inmiddels al negen jaar samen wonen met Jesslynn in Roemenië, waar Polman handbalt. Van der Vaart vliegt zo nu en dan op en neer naar Nederland voor zijn werk als analist. Damiàn voetbalt in Amsterdam, in de jeugd van Ajax.

Ajax

Daar treedt hij in de voetsporen van zijn vader. Rafael speelde in zijn carrière ook voor Ajax. Van der Vaart speelde uiteindelijk 156 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij 61 keer scoorde. Met Ajax werd hij twee keer kampioen en won hij de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

Trouwen?

Hoewel Polman nu zijn grote liefde is, zal Van der Vaart niet voor haar op één knie gaan. "Soms heb ik nog weleens zoiets van: ik zou het nog wel een keertje willen doen", openbaarde Van der Vaart ooit in het programma Sterren op het doek. "Zij zegt altijd: 'je doet het maar een keer en jij hebt het al een keer verkloot'. Zo praat ze. Dat is best wel hard."