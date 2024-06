Oud-topvoetballer Ronaldinho rijdt in felroze Rolls-Royce door Londen

Ronaldinho was alles behalve onopvallend in Londen. Nike regelde een felroze Rolls-Royce voor de oud-topvoetballer tijdens een evenement van het sportmerk.

Het voertuig was onderdeel van de Mad Brilliance-campagne van Nike voor een nieuwe voetbalschoen. Het merk presenteerde drie gloednieuwe, felroze modellen met een knipoog naar Rolls-Royce.

Een van de modellen is vernoemd naar de naam van een autoserie van Rolls-Royce: Phantom. Vandaar dat Ronaldinho als Nike-ambassadeur werd rondgereden in een felroze Rolls-Royce Phantom. Het Nike-logo was in het zwart afgebeeld op de zijkant.

De Braziliaanse legende is al sinds zijn pensioen verbonden aan Nike. De 44-jarige kende zijn beste periode bij FC Barcelona, waar hij sinds 2003 speelde. Met de Catalanen won hij in vijf jaar een keer de Champions League, twee keer de Spaanse landstitel en twee keer de beker. Bij AC Milan werd hij na zijn transfer één landskampioen. Hij keerde in 2011 terug naar zijn thuisland, waar zijn carrière in 2015 eindigde.