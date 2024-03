Marcus Rashford verkoopt Rolls-Royce van 930.000 euro voor 215.000 euro aan YouTuber: 'Schade was erger dan ik dacht'

Marcus Rashford heeft zijn oude Rolls-Royce verkocht aan een YouTuber die hem gaat opknappen. In september reed de speler van Manchester United de auto volledig in de prak.

De voetballer botste met zijn Rolss-Royce tegen een andere auto. Gelukkig had zowel hij als de 74-jarige vrouw in het andere voertuig geen verwondingen. Het ongeluk leverde wel flinke schade op aan het voertuig van Rashford.

Het voertuig werd verkocht via een veiling, waar YouTuber Mat Armstrong 215.000 euro bood voor de beschadigde auto. Volgens experts is er ruim 115.000 euro nodig is om de auto weer rijklaar te maken. Er staat net iets meer dan duizend kilometer op de teller, dus verder is hij nog zo goed als nieuw.

De Rolls-Royce van Marcus Rashford / YouTube Mat Armstrong

Meer schade dan verwacht

Armstrong mocht de auto niet bekijken voor hij deze kocht. Ondanks de foto's van de schade die hij online zag, schrok hij van de staat waarin de auto verkeert. De veilingsite beweerde volgens Armstrond ook dat de auto kon starten, maar dat bleek niet het geval. "Er is geen mogelijkheid dat zij hem gestart hebben. De enige die zou kunnen weten of dit ding start is Rashford", aldus de YouTuber.

Het gaat Armstrong nog een hoop geld en moeite kosten om de auto van de Engelse international op te knappen. De YouTuber zou nog een tweedehands Rolls-Royce moeten kopen om daar onderdelen van te kunnen gebruiken. Dat zou hem al minimaal 105.000 euro kosten.