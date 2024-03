Quincy Promes ontvangt geen salaris meer van Spartak Moskou: 'Een zelfverdedigingsmaatregel'

Quincy Promes lijkt sinds maart niet meer uitbetaald te worden door Spartak Moskou. De Nederlandse aanvaller werd op 13 maart gearresteerd in Dubai.

Het Russische medium Sport Express schrijft dat Spartak Moskou is gestopt met het uitbetalen van Promes' salaris. Zijn contract loopt voorlopig nog wel door, tot er meer duidelijkheid over de situatie komt. Volgens een advocaat van Spartak Moskou, Igor Bushmanov, doet de club alles volgens het boekje.

Hij zei tegen het Russische medium: "Het niet betalen van lonen, als gevolg van het missen van trainingen en wedstrijden door schuld van de atleet, is een zelfverdedigingsmaatregel van de club." Hierbij noemt de advocaat ook 'grove schendingen van de arbeidsplichten'.

Huidige situatie Quincy Promes

Er wordt al een week geen nieuws meer naar buiten gebracht over de situatie van Promes. Het laatste wat bekend is, is dat de 32-jarige aanvaller en ex-international van Oranje vastzit in een cel in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten).

In eerste instantie werd hij daar vastgehouden wegens een verkeersovertreding die hij beging terwijl Spartak Moskou daar op trainingskamp was. De eerste dagen mocht hij zijn straf in vrijheid afwachten en was hij ook in de nachtclub te vinden.

Vervolgens klopte Nederland op de deur bij de Emiraten, omdat Promes in Nederland nog een celstraf moet uitzitten. Hij stak namelijk zijn neef neer én handelde in cocaïne. In totaal moet hij ongeveer 7,5 jaar de cel in. Rusland heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland en daarom zat hij daar 'goed'. Sinds 2021 levert VAE een enkele keer wel criminelen uit aan Nederland.

Om die reden werd hij in een cel in Dubai gestopt, waar hij nog steeds lijkt te zitten. Er zou een ontsnappingsmethode mogelijk zijn voor Promes, waardoor hij weer naar Rusland zou kunnen. Dat is echter nog een (complot)theorie.