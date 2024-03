'Arrogante Quincy Promes moet zijn cel delen na fout op fout in Dubai'

Quincy Promes heeft zichzelf in de voet geschoten, zo blijkt uit een reconstructie van De Telegraaf over zijn fatale tripje naar Dubai. De voetballer beging fout op fout en wordt nu naar alle waarschijnlijkheid uitgeleverd aan Nederland, waar hij een celstraf van 7,5 jaar moet uitzitten.

Promes maakte eerst al de niet heel verstandige keuze door met Spartak Moskou op trainingskamp te gaan naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). In Rusland was hij veilig geweest, met dat land heeft Nederland geen uitleveringsverdrag. Met de VAE wel. Maar ook in de City of Gold beging de 50-voudig Oranje-international kapitale blunders.

Ongeluk

Tegen het einde van het tripje reed Promes tegen een andere auto aan. In plaats van alles netjes af te handelen, ging hij er vandoor. Arash Zad, een advocaat uit Dubai, noemt het tegenover De Telegraaf een fout die 'strafverzwarend werkt'. "Dit is echt een kwestie van schade regelen en je bent klaar", aldus Zad. Vluchten had ook geen zin volgens hem. "Overal hangen camera's."

Huisarrest Promes

Door het verkeersongeluk mocht Promes niet met zijn ploeggenoten mee terug naar Rusland. Hij kreeg huisarrest en mocht het land niet uit. Toch blunderde de voetballer opnieuw. In plaats van zich in te houden, feestte hij er op los met z'n nieuwe vriendin DreamDoll. Wederom niet slim.

Quincy Promes steekt draak met gevangenisstraf: 'Voor die shit drop ik geen tears' Quincy Promes mag dan in Dubai vastzitten, hij geniet een luxeleventje. De Nederlandse voetballer wacht nog altijd tot hij terug mag naar Rusland, waar hij voetbalt bij Spartak Moskou. Terwijl hij wacht, hoopt hij dat hij niet wordt uitgeleverd aan Nederland om hier z'n gevangenisstraf uit te zitten. Ondertussen dropt hij doodleuk een nieuw nummer. In zijn rap gaat hij in op zijn veroordeling.

Volgens een anonieme advocaat had Promes zijn huisarrest serieuzer moeten nemen. "Als je dat niet doet, is het meteen klaar. Arrogant gedrag wordt hier afgestraft", zegt hij.

Uitlevering

Door al zijn fouten kreeg Nederland de kans om een internationaal arrestatiebevel tegen Promes uit te vaardigen. De voetballer zit momenteel vast, met meerdere gevangenen in een cel, en leeft van rijst met kip. Toch kan het nog jaren duren voordat hij daadwerkelijk naar Nederland komt.