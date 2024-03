Quincy Promes voorlopig nog in cel in Dubai: 'Kan jaren duren voordat de knoop wordt doorgehakt'

Het kan lang duren voordat er een besluit wordt genomen over de uitlevering van Quincy Promes. De veroordeelde voetballer hoopt nog steeds op een terugkeer naar Rusland, zodat hij zijn celstraf van 7,5 jaar in Nederland niet hoeft uit te zitten.

Het kan erg lang duren voordat de knoop wordt doorgehakt, laat advocate Ludmila Yamalova weten aan De Telegraaf, "zelfs járen." Ze gaat verder: "Er moet in eerste instantie een besluit worden genomen na dertig dagen, maar die termijn kan worden verlengd. Dat kan oneindig, zolang de procedure loopt." Yamalova staat Promes niet bij in het proces.

Het zou kunnen dat het contract van de voetballer bij Spartak Moskou al is afgelopen wanneer hij terug zou kunnen keren naar Rusland. Promes verdient bij zijn club miljoenen per jaar aan salaris, maar heeft nog maar een tweejarig contract. Als de uitzettingsprocedure is afgerond, en hij zou terug mogen naar Moskou, is die verbintenis misschien al ten einde en heeft hij geen reden meer om er te verblijven.

Quincy Promes zorgt voor onzekerheid bij Spartak Moskou: 'Het kan nog wel even duren' Quincy Promes houdt de gemoederen weer flink bezig. De voormalig Oranje-international was met zijn club Spartak Moskou in Dubai en mag het land niet meer uit. Nederland vraagt om uitlevering van de veroordeelde crimineel, maar zover is het nog niet.

Ook zijn eigen advocaten kunnen van invloed zijn op de duur van de procedure. Zij kunnen op verschillende manieren beroep aantekenen, waardoor het proces wordt verlengd. Daarnaast is het volgens Yamalova van invloed hoe hard de overheid van het land dat hem uitgeleverd wil hebben werk maakt van de procedure.

In Nederland moet de 32-jarige Amsterdammer een gevangenisstraf van 7,5 jaar uitzitten. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een neef op een familiefeest.