René van der Gijp over Georginio Wijnaldum: 'Die moet je toch niet meer oproepen, man'

René van der Gijp was in de uitzending van Vandaag Inside donderdagavond stellig over Georginio Wijnaldum die door de bondscoach is opgeroepen voor het Nederlands Elftal. Volgens van der Gijp heeft de middenvelder van Al-Ettifaq FC 'al afscheid genomen van het voetbal'.

Aan tafel bij VI vinden ze het onbegrijpelijk dat Wijnaldum is opgenomen in de selectie van Oranje door bondscoach Ronald Koeman. Met name Van der Gijp is stellig: als je in de Saudi Pro League gaat spelen zou je niet meer opgeroepen moeten worden.

"Die moet je toch niet meer oproepen voor het Nederlands elftal man, die nemen afscheid van het voetbal", begint Van der Gijp. "Die gaan daar spelen voor dertig jongens met zo'n jurk aan en die krijgen een groot salaris over gemaakt, die trainen een beetje overdag. Maar die hebben afscheid van het voetbal genomen." Voor Jordan Henderson geldt hetzelfde. Ook hij is opgenomen in de selectie van het nationale elftal, maar volgens de VI-tafel zou hij niet opgeroepen moeten worden voor Engeland.

Hélène Hendriks vraagt zich hardop af wat dan de reden zou zijn van Koeman om hem toch bij het team te halen. "Omdat Koeman vindt dat de Nederlandse competitie geen maatstaf is", reageert Van der Gijp. "Die competitie daar ook niet, maar dan heeft hij het nog over iemand die wel bij liverpool gespeeld heeft. Hij is gewoon bang dat Veerman en Wieffer wel leuk zijn, maar niet internationaal mee kunnen."