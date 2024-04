Ex-hockeysters lachen om 'preutsheid' onder de douche: 'Nou, die kende geen schaamte hoor'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Zo hebben Hoog en Van As in de aflevering van zondag 17 maart niemand minder dan voormalig teamgenote bij Oranje, Fatima Moriera de Melo in hun podcast Ellen & Naomi: Super Sunday zitten. Deze prominente gast - samen met Hoog en Van As goed voor olympisch goud in 2008 - komt met een smeuïge anekdote.

Anekdote Fatima Moreira de Melo

"Hadden jullie natuurlijk ook van die buitenlandse speelsters?", vraagt Moreira de Melo. "Ja, die waren heel preuts", reageert Ellen Hoog. "Dat hing er dus vanaf", countert Moreira de Melo. "Bij Argentijnse meiden zou je dus denken, jeej, weet je wel, party en weet ik het wat. Maar wij hadden dus een Argentijnse, die ging als laatste onder de douche. Met haar handdoekje liep ze dan zo door de kleedkamer. Met haar stringetje daar nog onder. Dat je dacht: doe niet zo moeilijk."

Vervolgens doet Moreira de Melo een boekje open over een andere teamgenote. "We hadden ook een Japanse. Nou, dat was gewoon een marmot. Die had een zwarte marmot erop zitten. Zij had geen schaamte, hoor. Zij dacht bij ons, zijn jullie allemaal naaktkatten? Ik ben een volle marmot."

De anekdote leidt tot gelach bij Van As en Hoog. "Had ze dan ook okselhaar", vraagt Hoog. "Dat dan weer niet", reageert Moreira de Melo. "Oh, dat schoor ze dan wel", zegt Hoog. "Dat okselhaar zat op haar poes", grapte Van As.

Podcast Ellen Hoog & Naomi van As

Olympisch hockeygoud in 2008

Hoog, Van As en Moreira de Melo beleefden tijdens hun actieve hockeycarrière prachtige momenten samen. Het absolute sportieve hoogtepunt kwam in 2008 toen zij met het Nederlandse hockeyteam de gouden medaille op de Olympische Spelen in Peking veroverden. Oranje versloeg gastland China in de finale met 2-0. Van As tekende voor een van de twee doelpunten. Maartje Goderie tekende voor de andere treffer.