Suzanne Schulting duikt week na ziekenhuisbezoek alweer de sportschool in met gebroken enkel

Voor Suzanne Schulting eindigde het shorttrackseizoen in mineur. De shorttrackster kwam bij de WK in Rotterdam Ahoy ten val tijdens de finale van de 1000 meter na een veelbesproken botsing met de Belgische Hanna Desmet. Schulting brak daarbij haar enkel en werd vorige week geopereerd. Inmiddels is ze hard aan haar herstel aan het werken.

Schulting is namelijk alweer de sportschool ingedoken. Ze deelde woensdag een video waarop te zien is dat ze alweer in de weer is met de gewichten. Of tenminste, dat probeert ze, want ze kan er net niet helemaal goed bij. Haar enkel wordt uiteraard nog niet belast.

De shorttrackster werd vorige week geopereerd aan haar enkel in het ziekenhuis. Daar kreeg ze toch nog goed nieuws. De breuk is namelijk niet gecompliceerd en dus zal dat geen problemen opleveren tijdens haar herstel.

Moeizaam jaar

De gebroken enkel was misschien wel symbolisch voor het jaar van Schulting. De shorttrackster had beleefde een moeilijk jaar doordat ze oververmoeid raakte, een virus opliep en ook nog een ernstige blessure opliep bij een val tijdens de training. Ze kreeg daarbij een schaats in haar rug en dat leverde een enorme snijwond.

Schulting keerde in februari weer terug en wist bij de wereldbekerwedstrijden wel gelijk weer een aantal medailles binnen te halen. Ze ging dan ook met goede hoop naar het WK, maar daar liep ze dus opnieuw een zware blessure op. Wel won ze nog goud. De estafettevrouwen pakten namelijk de winst op de relay en Schulting kreeg daar ook een medaille voor aangezien ze in de voorrondes had meegereden.

De valpartij van Schulting na haar botsing met Desmet was veelbesproken. De Belgische werd er namelijk voor gediskwalificeerd terwijl ze goud leek te hebben gewonnen. Desmet en het Belgische kamp vonden het totale onzin dat zij als schuldige werd aangewezen en wezen juist naar Schulting.

De Nederlandse was het daar niet mee eens en had ook gehoopt dat ze haar voormalige trainingsmaatje wat meer empathie had getoond. Desmet had haar een kort berichtje gestuurd om haar beterschap te wensen en dat vond Schulting maar wat karig.