Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) steelt de show en staat tweede op stijl-ranglijst van vrouwen Formule 1-coureurs

Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, is populair, zo blijkt wel uit haar 1,5 miljoen volgers op Instagram. Maar toch verloor ze een verkiezing van de vriendin van een andere Formule 1-coureur.

Piquet is altijd stilistisch gekleed en let er op dat ze er goed uitziet. Maar blijkbaar zijn de mensen op sociaal medium Pinterest niet zó geïnteresseerd in haar stijl. Ze verloor de verkiezing van het luxe kledingmerk AN-Y1 namelijk van de vriendin van George Russell van Mercedes.

Het medium zocht de kleding- en accessoirestijlen van alle vriendinnen en vrouwen van de Formule 1-coureurs op Pinterest bij elkaar en checkte hoeveel pins elk account had. Piquet eindige op plek twee, met maar vier pins minder dan Carmen Montero Mundt, de vriendin van Russell. Zij zijn sinds 2020 een stel. Mundt kreeg 1098 pins op het sociale medium, Piquet 1094.

Top drie en één vriendin zonder punten

Heidi Berger, de vriendin van RB-coureur Daniel Ricciardo, werd derde op een kleine achterstand van zeven pins op Piquet. Het gat tussen de top drie en de rest van de WAG's (Wives and girlfriends) is enorm. Nummer vier Rebecca Donaldson, de partner van Carlos Sainz van Ferrari, staat nog maar net boven de 1000 pins. Riley Whittall van Logan Sargeant eindigde onderaan met 0 pins.

Lewis Hamilton

Coureurs als Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda zijn vrijgezel of in ieder geval niet in het openbaar aan het daten, dus kon van hen geen vriendin gevonden worden om in de lijst mee te nemen. Die lijst bestaat uit zestien vrouwen en vriendinnen van Formule 1-coureurs. Je ziet ze soms lopen in de pitstraat bij de teams van hun mannen of vrienden. Dit weekend is het weer spotten geblazen in Miami.

Ranglijst

Stand Vrouw of vriendin van coureur Aantal pins 1. Carmen Montero Mundt George Russell 1098 2. Kelly Piquet Max Verstappen 1094 3. Heidi Berger Daniel Ricciardo 1087 4. Rebecca Donaldson Carlos Sainz 1010 5. Alexandra Saint Mieux Charles Leclerc 997 6. Francisca Cerqueira Gomes Pierre Gasly 966 7. Lily Muni Alexander Albon 886 8. Melissa Jimenez Fernando Alonso 501 9. Carola Martinez Sergio Perez 293 10. Marilou Belanger Lance Stroll 276 11. Tiffany Cromwell Valtteri Bottas 221 12. Flavy Barla Esteban Ocon 179 13. Lily Zneimer Oscar Piastri 155 14. Louise Gjorup Kevin Magnussen 95 15. Egle Ruskyte Nico Hülkenberg 38 16. Riley Whittall Logan Sargeant 0

Pinterest

Pinterest is een groot sociaal medium waar mensen vooral op swipen op zoek naar inspiratie voor hun eigen leven. Dat kan dus zijn met kledingstijl, maar ook met bijvoorbeeld het uitzoeken van een nieuwe keuken of kunstwerken aan de muur.