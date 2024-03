Gouden shorttrackvrouwen leefden in onzekerheid door val Suzanne Schulting: 'Wisten niet wie de finale zou rijden'

Op de laatste dag van de WK shorttrack in Rotterdam pakte de Nederlandse shorttrackploeg toch nog een gouden medaille. De vrouwen wonnen de relay en dat deden ze zonder de geblesseerde Suzanne Schulting. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof pakten de wereldtitel, maar leefden toch even in onzekerheid voor de finale na de val van Schulting.

"We wisten niet wie de finale zou rijden", zei Yara van Kerkhof maandag in het programma Sophie & Jeroen op NPO1. De ploeg bestaat uit vijf vrouwen en er mogen er maar vier rijden in de wedstrijd. Het is standaard dat de keuze pas heel laat wordt gemaakt.

"Dat hoor je een kwartier van te voren. Dus je bent dan al helemaal opgewarmd en staat al helemaal klaar", zegt Van Kerkhof daarover. Het zorgt voor een mentale uitdaging: "De teleurstelling van die persoon moet echt even opzij gezet worden. Het is belangrijk om er dan voor team te zijn."

Luxe probleem

De valpartij van Schulting gebeurde niet lang voor de finale bij de vrouwen. Normaal gesproken had zij gereden en was een van de anderen afgevallen. De vier wisten na haar blessure dat ze sowieso allemaal moesten rijden.

Zelfs zonder Schulting werd er gewonnen en dat geeft volgens Xandra Velzeboer aan hoe goed de vrouwen zijn: "We zijn heel sterk met zijn vijven, dus het is een luxe probleem. Het is heel vervelend en ontzettend pech dat Suzanne haar enkel breekt, maar we laten zien hoe sterk we zijn met de hele ploeg. We doen het alsnog."

Alsnog goud

De WK in Rotterdam verliepen ietwat teleurstellend voor de Nederlandse ploeg. Bij het vorige wereldkampioenschap won de ploeg vijf wereldtitels en deze keer was dat er 'slechts' één. Die kwam dus pas op de slotdag. Nederland pakte naast deze wereldtitel nog twee individuele medailles: zilver voor Xandra Velzeboer op de 500 meter en Jens van 't Wout op de 1500 meter.

Veelbesproken valpartij

De valpartij waar Schulting haar gebroken enkel opliep, zorgde voor veel discussie. Ze botste namelijk met de Belgische Hanne Desmet. De Nederlandse vloog met twee concurrenten de boarding in. Desmet kwam als eerste over de streep en de opgekrabbelde Schulting finishte als derde. De scheidsrechters besloten echter dat de race opnieuw moest.

Ze gaven daarnaast de schuld van de valpartij aan Desmet, die daardoor dus ook niet mee mocht doen aan de herstart. Schulting ging daarin wel van start, maar moest al snel opgeven vanwege de pijn. Uiteindelijk bleek haar enkel gebroken.