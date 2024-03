Suzanne Schulting is weer thuis na nacht in het ziekenhuis door operatie aan gebroken enkel

Suzanne Schulting heeft een nachtje in het ziekenhuis moeten slapen na de operatie aan haar gebroken enkel. De Nederlandse shorttracker brak op het WK in Rotterdam haar enkel en werd daar dinsdag aan geopereerd. Schulting keerde woensdag weer terug naar huis.

Op een video op haar TikTok-account was te zien hoe Schulting in een ziekenhuisbed ligt, met haar vriend Sam van Royen die naast haar staat. Het been van de shorttrackster is flink ingepakt en ze schrijft erbij: 'Sleepover at the hospital', oftewel 'logeerpartijtje in het ziekenhuis'.

Op woensdagochtend deelde ze vanuit het ziekenhuis nog een foto waarop haar been in roze gips was ingepakt. Even later mocht ze weer naar huis, want in de middag plaatste ze een update waarin ze thuis op de bank ligt.

Suzanne Schulting is weer thuis. © Instagram / Suzanne Schulting

Kinderen bekladden gips Schulting

Op Instagram plaatste Schulting maandag een serie foto's van de afgelopen week. Daarop is te zien hoe ze zich op krukken door Amsterdam beweegt en hoe haar vriend Sam haar rond rijdt. Op de laatste foto is te zien hoe haar neefjes en nichtje (de kindjes van schoonzus Olivia van Royen) op haar gips kliederen.

Operatie Schulting

"Het zal een intensief revalidatietraject worden - maar ik ben erg optimistisch en heb vertrouwen in het feit dat alles weer goed komt", schreef Schulting vorige week op Instagram. "Het is niet onrealistisch om deze zomer weer op het ijs te staan."