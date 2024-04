Tyrell Malacia voor het eerst in lange tijd in beeld: Instagram toont flink trainende voetballer

Heel lang wist niemand waar Tyrell Malacia was. Na zijn blessure in de zomer van 2023 verdween hij langzaam maar zeker van de radar. Zijn 'verdwijning' leverden een hoop speculaties op. Maar gelukkig verwees zijn club Manchester United die geruchten snel naar het land der fabelen. Na maanden van de radar verdwenen te zijn, duiken nu de eerste beelden van Malacia op.

Op een Instagram Story van een klein account zien we de oud-Feyenoorder in een sportschool. Malacia liep op 18 juli 2023 een knieblessure op, waar hij volgens de officiële berichten nog altijd last van heeft. De 24-jarige Nederlander komt dit seizoen ook niet meer in actie, maakte Manchester United in maart duidelijk. The Athletic vond al eerder uit dat Malacia op verschillende plekken met een personal trainer aan de slag is: in Barcelona, Manchester en in Nederland.

Manchester United communiceerde eerder dat Malacia 'begin 2024' weer in actie zou komen. De Rotterdammer loopt met een knieblessure rond, waaraan hij in ieder geval twee keer geopereerd is. Na de eerste keer bleek niet al het losse kraakbeen in zijn meniscus weg te zijn, waarop besloten werd hem nogmaals te opereren.

Waar is Tyrell Malacia? 'Linksback kreeg niet de aandacht die hij nodig had' 28 mei 2023. Dat is de laatste keer dat Tyrell Malacia voetbalde in het shirt van Manchester United. De oud-speler van Feyenoord staat al het hele seizoen langs de kant en door zijn afwezigheid op sociale media gingen er veel verhalen rond. Wat is er aan de hand met Malacia?

Op internet doken de gekste theorieën en verhalen op over wat er met Malacia aan de hand kon zijn. Er werden macabare grapjes gemaakt over wat er met hem aan de hand kon zijn.

Carrière van Tyrell Malacia

Malacia stapte in de zomer van 2022 over van Feyenoord naar Manchester United, dat vijftien miljoen euro voor hem betaalde. Hij maakte tegelijkertijd de overstap als trainer Erik ten Hag, die overkwam van Ajax. Ten Hag zag het wel in hem zitten en hoopte dat Malacia de concurrentiestrijd met Luke Shaw aan zou gaan.

Vorig seizoen kwam hij dan ook tot 22 wedstrijden in de Premier League. In totaal staat de teller van Malacia bij Manchester United op 39 wedstrijden, allemaal in 2022/2023 gespeeld.