Manchester United-fans zijn ongerust over 'verdwenen' Tyrell Malacia: 'Is hij dood?'

Tyrell Malacia speelde op 14 juni 2023 met Nederland tegen Kroatië in de Nations League. Daarna stond de verdediger vanwege een blessure buitenspel. Maar waar hangt de 24-jarige Rotterdammer uit? Hij is al tijdenlang door niemand meer gezien en ook online ontbreken sporen.

De speler van Manchester United komt dit seizoen niet in actie. We wilden schrijven: 'niet meer'. Maar er is geen 'meer'. De linksback heeft immers sinds juni 2023 geen seconde meer gespeeld.

Manchester United-trainer Erik ten Hag zei nog dat hij van de medische staf had vernomen, dat Malacia in januari 2024 weer fit zou zijn. Maar de knieblessure van de voormalig Feyenoord-speler blijkt te hardnekkig te zijn. "Hij gaat heel langzaam vooruit, maar het einde van het seizoen nadert al", aldus Ten Hag.

Waar is Malacia?

Enkele fans van The Red Devils waren niet helemaal tevreden en gerustgesteld door het praatje van Ten Hag. Het viel hen op dat van Malacia al tijdenlang elk spoor ontbreekt. Normaal is een geblesseerde speler weleens te zien in een stadion, in een talkshow of op social media. Maar Malacia houdt zich ontzichtbaar.

Op X vatte iemand het zo samen: "Laatste wedstrijd voor Manchester United: 284 dagen geleden. Laatste post op Instagarm: 240 dagen geleden. Laatste tweet: 246 dagen geleden. Laatste like op X: 287 dagen geleden. Dit gaat niet alleen maar om blessures, gasten! Waar is Tyrell Malacia potverdomme?"

Tyrell Malacia is dood

Op social media wordt nu het macabare grapje gemaakt, dat Malacia al geruime tijd dood is, maar dat Manchester United die waarheid probeert te verhullen. Onder een bericht van transferkenner Fabrizio Romano bijvoorbeeld, staat enkele keren als commentaar 'Malacia is dead'. Ook beklaagt een fan zich over het rendement van dure transfers: "Anthony is waardeloos, Malacia is dood, Casemiro is onbetrouwbaar. Zo is 150 miljoen door de plee gespoeld."

Antony is useless Malacia is dead Casemiro is a liability. That 150m down the drain man — paddleseek (@seeker0016) March 9, 2024