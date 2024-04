Waar is Tyrell Malacia? 'Linksback kreeg niet de aandacht die hij nodig had'

28 mei 2023. Dat is de laatste keer dat Tyrell Malacia voetbalde in het shirt van Manchester United. De oud-speler van Feyenoord staat al het hele seizoen langs de kant en door zijn afwezigheid op sociale media gingen er veel verhalen rond. Wat is er aan de hand met Malacia?

The Athletic dook in de soap rondom de Nederlander. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut en zijn laatste keer op het veld dateert van vorig jaar zomer. In diezelfde periode ging Malacia onder het mes voor zijn meniscus. Na een tijd van herstel zou de linksback in de herfst weer kunnen spelen voor Manchester United.

Dit gebeurde echter niet. Het duurde en het duurde, maar in januari gaf Erik ten Hag teken van leven van Malacia. De trainer stelde dat de linkspoot op de goede weg was. Hoe lang het precies nog zou duren kon Ten Hag niet zeggen, maar het feit dat de huurperiode van Sergio Reguilon vervroegd werd afgebroken, beloofde veel goeds voor Malacia en zijn fans. Ook in februari deelde Ten Hag een positieve update over Malacia. Daarin vertelde hij dat het niet lang meer zou duren voordat hij aan zou sluiten bij de groep.

Einde seizoen Malacia

Een paar weken later was het verhaal echter volledig omgedraaid. "Het zal voor hem lastig worden om dit seizoen nog in actie te komen", waren de weinig positieve woorden van Ten Hag. "Hij zal vechten. Hij staat weer op het veld, maar nog niet met het team. Zijn proces heeft tegenslagen gekend. Stapje voor stapje gaat het beter, maar het seizoen nadert zijn einde."

Door de blessures bij Luke Shaw, en eigenlijk de hele selectie van Manchester United, moet Ten Hag veel puzzelen. Een exemplarische statistiek is dat er in de 43 wedstrijden van The Red Devils dit seizoen, 22 keer zonder een echte linksback heeft gespeeld.

Operatie

Aan het eind van vorig seizoen en het begin van dit seizoen kampte Malacia met klachten aan zijn knie. Daarop werd besloten dat hij geopereerd moest worden. De club koos voor een chirurg in Londen, maar Malacia zelf wilde liever in Nederland onder het mes. Hier stemde United mee in. Echter was er geen toezicht vanuit de club tijdens deze operatie.

Malacia begon aan zijn revalidatie en verscheen ook weer even op het veld. Toch bleven de klachten in zijn knie. Uit scans bleek dat tijdens de operatie niet alles was verwijderd wat had moeten gebeuren. Speler en club stonden voor een keuze: een nieuwe operatie of doorgaan met de revalidatie.

Er werd gekozen voor een tweede keer onder het mes. Dezelfde chirurg werd aan het werk gezet, maar vanuit de Engelse club was er dit keer wel toezicht. Verwacht werd dat Malacia, die in november voor de tweede keer geopereerd was, in het begin van het nieuwe jaar weer aan zou kunnen sluiten. Tot op de dag van vandaag is dit niet het geval.

Complottheorieën

Doordat Malacia zelf een pauze lijkt te hebben genomen van sociale media, gingen er veel verhalen rond over de linksback. Heuse complottheorieën werden de wereld in geslingerd en men vroeg zich af of het wel goed ging met Malacia.

Vanuit beide kampen had er anders gehandeld kunnen worden. Malacia gaf zijn club rondom de eerste operatie te weinig updates, terwijl de speler zelf erg weinig aandacht ontving van de medische staf van United.

Momenteel zou Malacia veel reizen tussen Manchester, Barcelona en Nederland. Daar werkt hij aan zijn herstel. Zowel club als speler hopen zo snel mogelijk op volledige fitheid. Naar verwachting zal dit rond het einde van het seizoen zijn. Hopelijk is Malacia dan na de zomer weer fit, al heeft hij dan wel een heel kalenderjaar moeten missen.