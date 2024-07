Vriendin van Cristiano Ronaldo deelt weinig verhullende foto's van zomerse vakantie na mislukt EK

Cristiano Ronaldo kan weer een beetje lachen na het mislukte EK met Portugal. De ster (39) geniet van een vakantie met zijn vriendin Georgina Rodríguez en zijn kinderen, zo blijkt uit de expliciete beelden die Rodríguez deelt op Instagram.

Ronaldo is al sinds 2016 samen met het Argentijnse model. Ze is ook de moeder van drie van de zes kinderen van Ronaldo en is uiteraard vaak aan zijn zijde te vinden. Na het loodzware EK bijvoorbeeld. Aan haar zestig miljoen volgers op Instagram laat ze weten dat zij en Ronaldo genieten van een welverdiende vakantie.

Op de beelden is te zien dat Ronaldo dolle pret heeft aan de eettafel met de kinderen. Ook zijn ze omringd door zon, strand en palmbomen. Mogelijkheden genoeg om eens flink bij te kleuren natuurlijk.

Daar doet het stel dan ook alles aan. Rodríguez deelt op Instagram ook een aantal selfies van haar in een bikini en Ronaldo loopt rond in zijn zwembroek. De Portugese sterspeler lijkt dus in alle rust bij te kunnen komen van het EK, waarin hij voor het eerst niet wist te scoren.

Schuld aan uitschakeling Portugal

Tijdens het EK was Rodriguez ook veel in beeld. Uiteraard waren alle ogen bij wedstrijden van Portugal gericht op Ronaldo, waardoor Rodriguez ook constant onder de loep werd genomen. Ze kreeg zelfs de schuld van de uitschakeling van Portugal, dat in de kwartfinales sneuvelde tegen Frankrijk. Het bijzondere jurkje dat ze droeg, zou de reden zijn geweest dat Portugal verloor na strafschoppen.

Het toernooi werd dus een deceptie voor Ronaldo, die kort na de EK-exit wel liefdevol werd opgevangen door zijn vriendin. Bovendien schreef ze nog een mooie boodschap op social media. "Wat een prachtige emoties hebben we ervaren bij dit Europees kampioenschap. Bedankt zoals altijd, Portugal."

Alles over het EK voetbal

