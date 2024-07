Vriendin Georgina Rodriguez verwent Cristiano Ronaldo bij eerdere thuiskomst

Cristiano Ronaldo moest al na de kwartfinale van het EK voetbal 2024 zijn spullen pakken. Portugal werd uitgeschakeld door Frankrijk, na strafschoppen. De sterspeler verliet het toernooi met geen enkele goal op zijn rapport.

Voor de man die er prat op gaat elk denkbaar record te breken, was dat een zware klap. Want nog nooit scoorde een voetballer op zes EK's minstens één goal, en dat blijft vooralsnog zo. Maar eenmaal thuis in Saud-Arabië, waar CR7 woont vanwege zijn contract bij Al-Nassr, was zijn vriendin Georgina Rodriguez er om hem liefdevol op te vangen.

Welkom thuis

In een videootje op haar Instagram-pagina, als een story, begroet het Argentijnse model haar beminde: "Welkom thuis, mijn liefste", schrijft ze. Ze laat daarbij de huiskamer zien, waarin Ronaldo uitgestrekt op een grote bank ligt, met een van zijn kinderen naast zich. De aanvaller heft een arm op om zowel zijn geliefde als zijn fans te begroeten.

Tatoeages

In een andere story lijkt ze mee te willen delen dat ze weer bij de tatoeage-artiest Berni Coronado Morales is geweest. Op het lijf van de influencer zijn al eerder creaties van de Madrileen geplaatst. Ze heeft meerdere kleine afbeeldingen laten plaatsen, bijvoorbeeld van een smiley (een lachend gezichtje) en het woord 'Fé'', Spaans voor 'vertrouwen'.

Portugal

Na de exit van Portugal op Euro 2024 schreef Rodriguez dit op social media: "Wat een prachtige emotis hebben we ervaren bij dit Europees kampioenschap. Bedankt zoals altijd Portugal." En dat met enkele hartjes erbij.

Het is de vraag hoe lang de 39-jarige Ronaldo nog onderdeel is van het Portugese team. Tegen de tijd dat het WK 2026 begint, is hij 41 jaar. Dat hoeft geen belemmering zijn om opgeroepen te worden. Bij het EK was tenslotte Pepe nog steeds een uiterst betrouwbare kracht achterin, en dat op 41-jarige leeftijd. De Portugese bondscoach Roberto Martinez zei dat Ronaldo nog geen beslissing heeft genomen over zijn beschikbaarheid.

Nations League

Wel zal hij redelijk snel zijn keuze kenbaar moeten maken aan de bondscoach. In september speelt Portugal alweer een wedstrijd in de Nations League, waarvan dan het seizoen 2024-2025 begint. Het land speelt tegen Kroatië en Schotland.