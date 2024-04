'Een absolute schande hoe Noa-Lynn van Leuven behandeld wordt'

De storm rond Noa-Lynn van Leuven is weer gaan liggen. Maar het gaat de baas van de PDC aan het hart hoe er met de Nederlandse dartster werd omgegaan de afgelopen weken. Hij spreekt zich uit tegen de sensatiejournalistiek en haalt hard uit naar enkele Engelse media.

Van Leuven kreeg eerst de hele dartwereld over haar heen en later volgden zelfs niet-darters die hun mening wilden delen over haar prestaties als trans vrouw in het darten. Bekende personen als Johan Derksen namen het voor haar op, andere sporters waren weer een stuk minder van haar gediend. Matt Porter, de baas van de dartorganisatie PDC, is vooral boos op de manier waarop veel Engelse media de zaak beschreven.

'Onacceptabel'

Dat zegt hij in de Weekly Dartscast, een podcast over darts. "Hoe veel belediging zij over zich heen gekregen heeft. is onacceptabel. Er is geen enkele weg te bedenken die recht geeft om reacties en meningen te geven, zoals bepaalde mensen dachten nodig te vinden richting Van Leuven", zegt Porter.

Reacties uit zetten

"Het is een gevoelig onderwerp. We moeten goed in de gaten blijven houden wat voor effect het allemaal heeft op Van Leuven als persoon. Ook hoe het met haar mentale gezondheid gaat." Porter zegt dat de PDC een besluit genomen heeft om reacties onder berichten over Van Leuven uit te zetten. "We laten ons adviseren door mensen die hier verstand van hebben en zich meer in die wereld bewegen dan wij."

'Echt schandalig'

De PDC staat volgens Porter voor een inclusieve dartsport. "Er is geen mannencompetitie. We hebben een paar vrouwencompetities, tuurlijk. Maar als ik dan lees van een landelijke krant dat Van Leuven een vrouwenevent én een mannenevent heeft gewonnen, vind ik dat gewoon een absolute schande. Echt schandalig."

'Vaak beledigend en bijna altijd misleidend'

Porter ziet dat veel websites als paddenstoelen uit de grond schieten en iets over darts willen brengen. Maar dan zonder moreel kompas of de mogelijkheid om te reflecteren over het eigen schrijven. "Veel mensen willen een graantje meepikken. Zij spuien van alles. Het is vaak beledigend en bijna altijd misleidend en fout."