Luke Littler sluit zich aan bij Pro Clubs-team met veel bekende Engelsen

Luke Littler is sinds kort onderdeel van Girth N Turf FC, een groep die samen Pro Clubs (op EA FC) speelt. De wedstrijden worden uitgezonden op Twitch.

Littler vindt zichzelf terug in een gezelschap met veel bekende Engelsen, veelal YouTubers. Streamer AngryGinge en YungFilly (YouTuber en zanger) zenden de Pro Clubs-wedstrijden uit op Twitch. Andere bekenden zijn Mark Goldbridge, Bateson, Pieface en Chunkz en rapper Aitch.

De 17-jarige Littler zou in de streams niet zo spraakzaam zijn. Die eigenschap benadrukte zijn management eerder al, toen onder andere Raymond van Barneveld opmerkte dat hij op WhatsApp genegeerd werd door Littler. Deze winter verraste de jonge Engelsman de hele wereld, door als 16-jarige debutant de finale van het WK darts te halen.

Pro Clubs

Pro Clubs is een gamemode op FC 24 - in vorige edities bekend onder de naam FIFA - waarin elke gamer een eigen speler is. Gezamenlijk vormen zij een team (in dit geval Girth N Turf FC) en proberen zij verschillende divisies te overleven. Hoe hoger de divisie, hoe moeilijker de tegenstanders over het algemeen zijn. Girth N Turf FC, dat speelt in Manchester United-tenue, zit momenteel in Divisie 2.

De tegenstander bestaat ook altijd uit een team van gamers. Er staan overigens altijd 22 spelers op het veld, ook als er geen 22 gamers zijn.