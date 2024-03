Luke Littler solliciteert openlijk naar andere sport: 'Als ze kijken, haal mij erbij'

Luke Littler is pas net profdarter, maar wint zo'n beetje alles wat er te winnen valt bij de PDC. Toch wil de zeventienjarige Engelsman zijn kunsten ook vertonen op het voetbalveld. Littler solliciteerde openlijk voor een deelname aan Soccer Aid, een voetbalwedstrijd voor het goede doel.

Littler was al eens te gast bij Tottenham Hotspur en zijn club Manchester United, maar hij wil dolgraag naar Stamford Bridge. Daar wordt op 9 juni Soccer Aid for UNICEF 2024 gespeeld met tal van oud-voetballers en andere bekenden. De agenda van Littler is vrij die periode, want hij doet vanwege familiegelegenheden niet mee aan Nordic Darts Masters in Kopenhagen op 7 en 8 juni.

Bij de podcast JaackMaate's Happy Hour kreeg Littler de vraag of hij in zou gaan op de uitdaging om het op te nemen tegen onder anderen Usain Bolt en Eden Hazard. "100 procent", reageerde Littler. "Ik heb gezien dat er nog maar tien mensen aanwezig zijn, dus als ze kijken, haal mij erbij", verzocht The Nuke. De jonge Engelsman wil 'zeker niet' keepen. "Voorin", zei hij resoluut.

Van voetballer naar darter

Als jochie wilde Littler net als vele anderen profvoetballer worden, maar zijn vader dirigeerde hem de kant van het darten op. "Ik realiseerde me niet dat ik zó goed zou worden", sprak hij onlangs bij BBC Radio 2. "Ik heb van tevoren gevoetbald. Mijn vader zei: 'Hang je schoenen op, laten we ons concentreren op het darten'. Ik dacht: 'Maar ik vind het geweldig'."

Zijn vader zag het toch goed, want Littler is op dit moment een van de beste darters ter wereld. In zijn prille profcarrière won hij de Bahrein Darts Masters, het België Darts Open en een vloertoernooi. Toch is de PDC samen met zijn familie en manager druk in de weer om het allemaal behapbaar te maken voor Littler. Wie weet vinden ze een gaatje op 9 juni voor Soccer Aid.

Soccer Aid 2024

Het Engelse team voor Soccer Aid 2024 bestaat vooralsnog uit oud-voetballers Jill Scott, David James, Jermain Defoe, Gary Cahill, Karen Carney, Jack Wilshere en Joe Cole. Ook doet oud-atleet Sir Mo Farah mee. Het team wordt getraind door Frank Lampard, Harry Redknapp, zanger Robbie Williams en oud-doelman David Seaman. Bij het andere team spelen onder anderen Bolt en Hazard.