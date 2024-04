'Mensen schrijven je af als je verliest': Michael van Gerwen haalt zijn gram na winst Premier League Darts

Voor het eerst sinds 23 februari schreef Michael van Gerwen weer een Premier League-avond op zijn naam. De Nederlander klopte donderdag tijdens de elfde PL-avond Birmingham in de finale Luke Littler (6-3). Na afloop gaf hij toe dat de overwinning heel belangrijk voor hem was, want de afgelopen weken waren zeker niet de beste uit zijn loopbaan.

"Het werd tijd", zei Van Gerwen na de wedstrijd in gesprek met Sky Sports. "Om eerlijk te zijn heb ik het mezelf moeilijk gemaakt, maar het is wat het is. De afgelopen weken waren niet best voor me, maar om dan terug te komen met een overwinning, dat voelt goed."

Dat het allerminst een hoogstaande finale was, dat maakt volgens Van Gerwen niets uit. De finale begon namelijk erg slecht, met gemiddeldes van laag in de tachtig. Dat zijn natuurlijk cijfers die we van Littler en Van Gerwen niet gewend zijn. Uiteindelijk wist de Nederlander een achterstand (2-3) om te buigen tot een zege (6-3). "Om avonden zoals deze te winnen, gaat het niet altijd over wie er het beste speelt. Het gaat er om wie zijn zenuwen het beste in bedwang kan houden."

Vierde zege Premier League-zege

Van Gerwen kon namelijk een zege ook goed gebruiken. Hij won in het huidige Premier League jaar op de tweede, derde en vierde avond. Maar daarna kwam de klad er in waardoor Van Gerwen ook verder afzakte op de ranglijst van het toernooi. Mighty Mike moest eerder ook toevoegen dat hij niet in de beste fase van zijn loopbaan zat. Ook daarom kwam deze overwinning hem goed uit. "Mensen schrijven je af wanneer je verliest, maar ik geloof in mijn kansen. Dit was een hele belangrijke voor me."

Door al die verliespartijen op eerdere Premier League-avonden zakte hij van de koppositie naar plek vier, met slechts twee punten meer dan nummer vijf Michael Smith. De bovenste vier gaan na zestien avondjes naar de play-offs op 23 mei. Van Gerwen is de titelhouder. Dankzij de zege gaat hij in de stand langs Nathan Aspinall.

Op naar Rotterdam

Volgende week donderdag komt het Premier League Darts-circus naar Rotterdam. Van Gerwen staat na elf avonden derde op de ranking, achter Luke Humphries en Luke Littler. Bekijk hieronder het speelschema voor Rotterdam.