Michael van Gerwen schrikt in finale wakker en verslaat Luke Littler in Premier League Darts

Michael van Gerwen heeft op de elfde speelavond van de Premier League Darts de finale gewonnen. Tegen tienersensatie Luke Littler (17) pakte hij vanaf 2-3 vier legs op rij: 6-3.

De finale begon bar slecht, gezien het niveau wat deze toppers kunnen bereiken. Gemiddeldes van laag in de tachtig: da's niet waarvoor je inschakelt op de Premier League Darts, waar de zogeheten acht beste darters ter wereld elkaar wekelijks bekampen. Zowel scorend als finishend gaven Mighty Mike en Luke the Nuke niet thuis. De eigen leg binnen hengelen wilde ook al niet lukken. Bij 3-3 in legs waren er vier breaks op rij gevallen.

Maar toen kwam Van Gerwen tot leven. In vijftien darts pakte hij zijn eigen leg en met een twaalfdarter (na negen pijlen stond hij op twintig) schoot hij door naar 5-3. Littler kon zich niet oprichten en raakte te weinig trebles om in de negende leg Van Gerwen onder druk te zetten. In vijftien pijlen maakte hij het af: 6-3.

Halve finale tegen Michael Smith

De voormalig wereldkampioenen Van Gerwen en Smith kregen de zaal stil in hun eerste paar legs, want het niveau was laag en er vielen geen breaks. Er was dus weinig te juichen voor de dartsfans, tot de Brabander op 4-3 de eerste break forceerde. Bully Boy brak terug, om het daarna toch te verknoeien. In de leg die hij moest winnen kwamen er amper triples. Van Gerwen liep snel uit en brak de Engelsman in vijftien pijltjes: 6-4. In de finale wacht Luke Littler.

Kwartfinale tegen Nathan Aspinall

In zijn eerste pot van de avond kwam Van Gerwen uit tegen Nathan Aspinall. The Asp had voorafgaand aan het duel stoere woorden. "Ik ga van hem winnen", zei de Engelsman, al zei hij er ook bij dat Van Gerwen altijd al een van zijn helden is geweest. Op 2-2 in legs plaatste Aspinall de eerste break van het duel. Daarna bouwde hij de score uit naar 4-2.

De drievoudig wereldkampioen uit Brabant sloeg terug en won drie legs op rij, in achttien, twaalf en vijftien pijltjes. Op 5-4 mocht The Asp beginnen, maar hij was even uit balans door de comeback van zijn tegenstander. Hij begon met een beurt van 42, zodat Van Gerwen het initiatief kon nemen. Dat stond hij niet meer af. In vijftien pijlen werd het 6-4.

Michael van Gerwen verslaat Nathan Aspinall in Premier League Darts Bekijk beelden van Michael van Gerwen tegen Nathan Aspinall in de Premier League Darts, speelavond elf in Birmingham.

Premier League Darts

De vorige zes speelronden verliepen teleurstellend voor Mighty Mike. Vijfmaal was het na de kwartfinale direct over en uit, slechts eenmaal bereikte hij de halve finale. Ondertussen zakte hij van de koppositie naar plek vier, met slechts twee punten meer dan nummer vijf Michael Smith. De bovenste vier gaan na zestien avondjes naar de play-offs op 23 mei. Van Gerwen is de titelhouder. Dankzij de zege gaat hij in de stand langs Aspinall.

