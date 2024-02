Michael Smith klaagt ook al over omstandigheden tijdens Players Championship 2: 'Ik kon niet ademen'

De PDC doet er goed aan om de hal waar de Players Championships in Wigan worden georganiseerd, aan te laten passen. Na Gerwyn Price op maandag, verweet voormalig wereldkampioen Michael Smith dinsdag de omstandigheden van de zaal.

Price klaagde over 'amateuristische' omstandigheden tijdens Players Championship 1. Het was blijkbaar zo erg, dat hij midden in zijn wedstrijd tegen Brendan Dolan besloot ermee te kappen en weg te gaan. Hij gooide dinsdag ook niet tijdens het tweede vloertoernooi. De PDC had schijnbaar niet geleerd van de kritiek en kreeg een andere darttopper op sociale media die zijn beklag deed.

'Ik kon niet ademen'

Michael Smith vloog dinsdag al vroeg uit het toernooi. Hij verloor meteen in de eerste ronde al van de Amerikaan Danny Lauby junior met 6-5. Na afloop toog hij naar zijn X-account om te klagen over de omstandigheden in de evenementenhal Robin Park in Wigan. "Ik kon niet ademen. Het was waanzinnig heet vandaag", zei Smith.

Wasn’t the best today. I couldn’t breathe. It was ridiculously hot today pic.twitter.com/rnZnsaYCNs — Michael Smith (@Michael180Smith) February 13, 2024

Weg uit Wigan

De darters hebben voorlopig geluk, want de eerstvolgende keer dat ze weer naar Wigan moeten, is pas in september 2024. Tussen nu en dan in, worden nog zat toernooien gespeeld, maar de eerstvolgende Players Championships zijn in Leicester. De vrouwen moeten wel de eerste acht events in de Women Series in Wigan gooien.

