Players Championship 2 | Raymond van Barneveld en Niels Zonneveld beste Nederlanders, Gary Anderson wint

Players Championship 2 was dinsdag een redelijk succes te noemen voor een aantal Nederlandse darters. Raymond van Barneveld en Niels Zonneveld reikten tot de kwartfinales, maar werden daarin wel allebei uitgeschakeld. De grootste verrassing kwam op naam van Jurjen van der Velde.

Gary Anderson won uiteindelijk het tweede vloertoernooi van 2024. In de finale was hij met 8-5 te sterk voor Ryan Searle. De Engelsman had op maandag ook al de finale gehaald, waarin hij verloor van Luke Littler. Anderson maakte dinsdag indruk op de vloer met de uitschakeling van onder anderen Raymond van Barneveld en Andy Baetens met zijn hoogste gemiddelde ooit: 117,12.

Michael Smith klaagt ook al over omstandigheden tijdens Players Championship 2: 'Ik kon niet ademen' De PDC doet er goed aan om de hal waar de Players Championships in Wigan worden georganiseerd, aan te laten passen. Na Gerwyn Price op maandag, verweet voormalig wereldkampioen Michael Smith dinsdag de omstandigheden van de zaal.

Gian van Veen en Niels Zonneveld

Gian van Veen, maandag nog halvefinalist op het eerste vloertoernooi van het jaar, moest dinsdag het hoofd buigen bij de laatste zestien voor Van Barneveld in een Nederlands onderonsje. Barney verloor vervolgens bij de laatste acht van Anderson. Searle was in zijn kwartfinale te sterk voor Zonneveld. De Nederlander gooide na Anderson wel het hoogste gemiddelde van de dag: 108,76.

Peter Wright

Met de uitschakeling van Van Barneveld en Zonneveld zat het toernooi er qua Nederlanders op. Opvallend was de plek in de halve finale van Peter Wright. De Schot zit in een enorme vormdip, maar kende wel een lekkere streak op de vloer met een plek bij de laatste vier. Daarin verloor hij van landgenoot en latere winnaar Anderson.

Sensatie Jurjen van der Velde

Van der Velde verloor maandag nog zijn eerste partij van landgenoot Vincent van der Voort. Nadat duidelijk werd dat de jonge darter het dinsdag moest opnemen tegen Humphries, leek er een snel einde te komen aan de tijd van Van der Velde in Wigan. Dit gebeurde echter niet. Van der Velde won met 6-5 van de wereldkampioen en zorgde daarmee voor de grootste sensatie van de dag.

Vroege exit Luke Littler

Danny Noppert had een zware loting. Dartsensatie Luke Littler was in de eerste ronde met 6-4 te sterk voor The Freeze. Gek genoeg verloor de jeugdwereldkampioen een ronde later zelf van de Pool Radek Szaganski met 6-5. Een vroege exit dus voor Littler, de winnaar van Players Championship 1.

Grote namen sneuvelen

Ook op dag twee in Wigan sneuvelden de nodige grote namen al vroeg. Dirk van Duijvenbode won niet van Karel Sedlacek, Michael Smith verloor van Danny Lauby, Jermaine Wattimena was te sterk voor Dimitri van den Bergh en Dave Chisnall verloor voor de tweede dag op rij zijn eerste ronde.

Price afwezig

In Wigan, en daarbuiten, ging het voor dag twee vooral over Gerwyn Price. De Welshman, die in 2021 wereldkampioen werd, gooide maandag in de eerste paar rondes erg sterk en leek een van de kanshebbers voor de dagzege. Niks bleek minder waar. Price stond in zijn derde ronde partij met 4-2 achter tegen Brendan Dolan en gaf wegens de volgens hem erbarmelijke omstandigheden op. Op dag twee zagen we hem niet meer terug. Oud-wereldkampioen en landgenoot Richie Burnett verving hem en verloor van Berry van Peer.

Gerwyn Price stapt tijdens Players Championship van podium af: 'De omstandigheden hier zijn triest' Darter Gerwyn Price staat, naast goed kunnen darten, bekend om zijn opmerkelijke acties. Na vandaag (maandag) mogen we weer een opmerkelijke actie toevoegen aan het rijtje: de Welshman stapte tijdens zijn wedstrijd tegen Brendan Dolan van het podium en sneerde vervolgens naar de PDC.

Dag één

Een korte samenvatting van de eerste dag op de Pro Tour. Luke Littler was daar de grote man. De pas 17-jarige Engelsman gooide een 9-darter, pakte daarmee een record en ging er later ook met de titel vandoor. Het was pas de eerste keer dat Littler meedeed aan een vloertoernooi van de PDC, maar niemand wist hem te stoppen.